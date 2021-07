Christian Sanfilippo, nouveau directeur régional de Pôle Emploi en Corse

À 59 ans, Christian Sanfilippo se retrouve à la tête des 270 agents que compte l’opérateur sur l’île. Avec « de beaux challenges à relever ». Notamment restaurer un dialogue social quelque peu émaillé par le mouvement de grève que Pôle Emploi a connu en janvier dernier. Le STC avait alors protesté contre la politique de recrutement menée par la direction. Une réunion bilatérale a d’ores-et-déjà eu lieu avec le syndicat, « qui s’est très bien passée ». Pour le nouveau directeur, « on peut se retrouver sur certaines valeurs ».Les bases du dialogue posées, l’axe de travail est clair pour Christian Sanfilippo : le développement économique « et travailler avec ceux qui font l’emploi, c’est-à-dire les entreprises ». Car les enjeux sont de taille. Si la Corse connait ce mois-ci une baisse de la demande d’emploi, moins 6% entre avril et mai, en raison de l’activité saisonnière, on compte tout de même, pour le mois de mai, 16 750 demandeurs d’emploi catégorie A (sans emploi) et 23 240 catégories A,B,C (en activité réduite). En parallèle, on remarque une croissance des offres, 2 386 contre 1 751 en 2019. Un phénomène que le directeur explique par plusieurs facteurs, notamment « un différé d’embauches dû à la période de confinement », et « la difficulté de recruter de la part des entreprises ». Parmi les secteurs les plus représentés, l’Hôtellerie-restauration-tourisme ou encore le commerce-vente-grande distribution.Dans les prochains jours, Christian Sanfilippo rencontrera les élus, et notamment, le nouvel Exécutif. « Unissons nos moyens, à plusieurs on est plus forts » c’est d’ores-et-déjà le message que le nouveau directeur de Pôle Emploi entend faire passer.