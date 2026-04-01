Choc violent sur la RT30 à Urtaca : trois blessés, route partiellement coupée

D’importants moyens ont été engagés. Les centres de secours de L’Île-Rousse, Ponte-Leccia et Belgodère sont intervenus avec des ambulances et un véhicule de désincarcération, sous le commandement du chef de groupe de permanence. Une équipe du SAMU de Corte (VRM) a également été mobilisée.
Trois victimes ont été prises en charge par les secours. Leur état n’a pas été précisé à ce stade.
L’intervention était toujours en cours en fin d’après-midi. La circulation est perturbée, la RT30 étant coupée sur une voie.
Au total, 18 sapeurs-pompiers sont engagés sur cette opération.
Plus d'infos à venir.
Trois victimes ont été prises en charge par les secours. Leur état n’a pas été précisé à ce stade.
L’intervention était toujours en cours en fin d’après-midi. La circulation est perturbée, la RT30 étant coupée sur une voie.
Au total, 18 sapeurs-pompiers sont engagés sur cette opération.
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