À Ajaccio, une forte affluence pour la journée de dépistage du mélanome

Dans la galerie des Salines, à Ajaccio, de nombreuses personnes patientent devant la permanence de Paul-André Colombani ce jeudi matin. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas pour rencontrer le député que les Ajacciens se sont déplacés en nombre, mais pour profiter d’une journée de dépistage du mélanome organisé par le comité de Corse-du-Sud de la Ligue contre le Cancer. Un évènement que l’association reproduit désormais plusieurs fois par an à Ajaccio, mais aussi à Propriano et Porto-Vecchio pour répondre à la demande très importante sur l’île.



« Nous essayons d’apporter des réponses aux gens par rapport à des petites tâches qu’ils peuvent avoir sur la peau afin de savoir si elles représentent un danger, si elles sont inquiétantes ou si elles peuvent être cancéreuses », indique le Dr Sauveur Merlenghi, président de l’antenne locale de la Ligue contre le cancer, tandis que les consultations s’enchaînent à un rythme très soutenu. « Quand on trouve quelque chose d’anormal, on oriente la personne vers un dermatologue ou un chirurgien qui va prendre en charge la lésion. À travers ce genre de manifestation, il nous arrive aussi de déposter des cancers à des stades très précoces, où on peut les traiter tranquillement, sans qu’il n’y ait de conséquences pour la santé des personnes », abonde-t-il.



Pour cette opération, le Dr Rachou, dermatologue missionné par la Ligue contre le cancer, est équipé d’un dermatoscope récemment acquis par l’association. En quelques heures, plus d’une centaine de personnes ont été examinées. « Ce qui n’est pas énorme en soi par rapport à la masse des gens qui devraient bénéficier d’une mesure comme celle-ci, mais cela rend service à des personnes qui ne peuvent pas obtenir de rendez-vous chez un dermatologue, ou qui doivent attendre plusieurs mois », souligne le Dr Merlenghi.



" Le soleil peut vite devenir un ennemi "



Dans la file d’attente, les témoignages se ressemblent. « J’avais un problème de grain de beauté, et comme on a du mal à obtenir un rendez-vous chez un dermatologue, j’ai souhaité venir aujourd’hui. C’est très bien que la Ligue contre le cancer organise ce genre de manifestation. Il n’y a qu’à regarder le monde qui a fait la queue aujourd’hui, c’est un réel besoin », confie Marianne. Même constat pour Jérôme, 55 ans. « J’ai souhaité bénéficier de cette journée de dépistage car j’ai des facteurs de risques. C’est une très bonne initiative de la Ligue contre le cancer car la population ajaccienne n’a plus vraiment accès à ce genre de professionnels de santé : il y a peu de dermatologues et les délais ne font que s’allonger ».

