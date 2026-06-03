A màghjina - Bastia : interdettu... micca per tutti
Sur la place Saint-Nicolas à Bastia, le panneau interdit le stationnement, mais les sacs-poubelles et un goéland semblent bénéficier d’une dérogation. Une scène insolite qui interpelle sur la propreté et la gestion des déchets au cœur de l’un des lieux les plus emblématiques de la ville.
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(Photo Gérard Baldocchi)