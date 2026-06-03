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A màghjina - Bastia : interdettu... micca per tutti


le Mardi 2 Juin 2026 à 21:48

Sur la place Saint-Nicolas à Bastia, le panneau interdit le stationnement, mais les sacs-poubelles et un goéland semblent bénéficier d’une dérogation. Une scène insolite qui interpelle sur la propreté et la gestion des déchets au cœur de l’un des lieux les plus emblématiques de la ville.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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