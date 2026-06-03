U tempu in Corsica
Des grisailles traînent sur la façade ouest le matin mais le soleil finit par l'emporter. Le vent de secteur ouest souffle assez fort sur le relief et les extrémités de l'île en première partie de journée. Les températures maximales atteignent 30 degrés.
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