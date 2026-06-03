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U tempu in Corsica


le Mercredi 3 Juin 2026 à 07:05

Des grisailles traînent sur la façade ouest le matin mais le soleil finit par l'emporter. Le vent de secteur ouest souffle assez fort sur le relief et les extrémités de l'île en première partie de journée. Les températures maximales atteignent 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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