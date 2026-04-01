SC Bastia-AS Saint-Étienne : déplacement des supporters stéphanois interdit, sécurité renforcée

En amont du match, un arrêté ministériel pris le 14 avril interdit tout déplacement, individuel ou collectif, de supporters stéphanois, ou de personnes se comportant comme tels, entre le département de la Loire et les communes de Bastia et Furiani, sur l’ensemble de la journée du 18 avril.





À cette mesure s’ajoute un dispositif préfectoral plus large. Depuis le 1er avril, un arrêté encadre la sécurisation de la rencontre et restreint la présence de ces mêmes supporters dans plusieurs zones jugées sensibles : l’aéroport de Bastia-Poretta à Lucciana, les abords du stade Armand-Cesari, le centre-ville de Bastia et le port de commerce. Dans ces secteurs, toute circulation ou stationnement leur est interdit du vendredi 17 avril à 18 heures jusqu’au dimanche 19 avril à 18 heures.

Dans le même périmètre et sur la même période, la détention et l’usage de pétards ou fumigènes sont également proscrits.





Sur le terrain de la sécurité, les moyens seront renforcés. Les forces de l’ordre seront mobilisées en nombre, appuyées par des unités mobiles, afin d’assurer le respect des interdictions et le bon déroulement de la rencontre. Le recours à des drones est également prévu : ils pourront capter et transmettre des images le samedi 18 avril entre 17 heures et minuit.

L’ensemble de ces mesures vise à encadrer une affiche considérée à risque et à éviter tout débordement autour du stade et dans les principaux points d’accès à la ville.



À noter également que, suite à la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, la tribune Est du stade Armand-Cesari est fermée jusqu’à la fin de la saison