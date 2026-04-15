Championnats de France de jiu-jitsu brésilien : le club calvais Tarra Maré brille à Paris

En ceinture grise moins de 13 ans (-60 kg), Paola Lomellini a remporté sa finale nationale face à la Guadeloupéenne Myliana Barny, dominant largement le combat aux points. Une belle performance pour celle qui n'en est qu'à sa première année de pratique. En ceinture grise moins de 15 ans (-73 kg), Chloé Wargnier Soares s'était préparée pour son unique combat, mais son adversaire a finalement déclaré forfait. La Calvaise décroche ainsi le titre national sans monter sur le tapis.



Enzo Manfredi, en ceinture blanche moins de 15 ans (-60 kg), qualifié directement pour les demi-finales, s'est incliné en fin de combat face à Rayan Azaiez malgré un début équilibré. Il ramène tout de même une médaille de bronze. C'est Maxime Rigaud, en ceinture jaune moins de 15 ans (+73 kg), qui a offert le troisième titre au club. En demi-finale, il a renversé le Nantais Abdul-Malik Abdulov avant de le soumettre à une clé de bras. En finale face au Troyen Ilyes Bengrid Salah, le combat fut très serré, mais le Calvais s'est finalement imposé. À seulement sa quatrième année de compétition, Maxime Rigaud est champion de France.

