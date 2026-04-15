CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… le groupe Eppò 15/04/2026 Un incendie mortel dans une maison à Penta-di-Casinca 14/04/2026 Tribune - "Toujours plus de lois sécuritaires. Toujours moins de droits" 14/04/2026 Le dessin de Battì : le syndrome d'Hubris 14/04/2026

Championnats de France de jiu-jitsu brésilien : le club calvais Tarra Maré brille à Paris


Matteo Lanfranchi le Mardi 14 Avril 2026 à 11:14

Les jeunes du club de Calvi ont décroché trois titres nationaux lors des Championnats de France Kids le 11 avril, à la Halle Carpentier de Paris. Le lendemain, l'entraîneur du club s'illustrait à son tour en finale des championnats No Gi.



Championnats de France de jiu-jitsu brésilien : le club calvais Tarra Maré brille à Paris

En ceinture grise moins de 13 ans (-60 kg), Paola Lomellini a remporté sa finale nationale face à la Guadeloupéenne Myliana Barny, dominant largement le combat aux points. Une belle performance pour celle qui n'en est qu'à sa première année de pratique. En ceinture grise moins de 15 ans (-73 kg), Chloé Wargnier Soares s'était préparée pour son unique combat, mais son adversaire a finalement déclaré forfait. La Calvaise décroche ainsi le titre national sans monter sur le tapis.

Enzo Manfredi, en ceinture blanche moins de 15 ans (-60 kg), qualifié directement pour les demi-finales, s'est incliné en fin de combat face à Rayan Azaiez malgré un début équilibré. Il ramène tout de même une médaille de bronze. C'est Maxime Rigaud, en ceinture jaune moins de 15 ans (+73 kg), qui a offert le troisième titre au club. En demi-finale, il a renversé le Nantais Abdul-Malik Abdulov avant de le soumettre à une clé de bras. En finale face au Troyen Ilyes Bengrid Salah, le combat fut très serré, mais le Calvais s'est finalement imposé. À seulement sa quatrième année de compétition, Maxime Rigaud est champion de France.


L'entraîneur Sylvain Pelloux-Prayer vice-champion de France No Gi

Le lendemain, lors des Championnats de France No Gi, discipline pratiquée sans kimono, l'entraîneur du club, Sylvain Pelloux-Prayer, représentait seul le club en Master 3 (-79 kg). Après un quart de finale remporté sur forfait adverse, il s'est qualifié pour la finale en battant le Parisien Gorka Uztarroz aux points. En finale face au Bordelais Carlos Soares, combattant très expérimenté, il n'a pas trouvé l'ouverture debout et s'est fait dominer au sol, concédant un étranglement arrière. Sylvain Pelloux-Prayer termine vice-champion de France, dans des championnats d'un niveau encore jamais atteint pour ce sport en plein essor en France.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos