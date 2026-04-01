Celavu-Prunelli : Noël-Dominique Livrelli reconduit à la présidence

Sans surprise, Noël-Dominique Livrelli a été réélu à l’unanimité à la présidence. Une reconduction qui s’inscrit dans la continuité du mandat engagé depuis 2020, avec l’objectif affiché de poursuivre le développement du territoire et de maintenir une action de proximité auprès des communes et des habitants.





Une gouvernance élargie aux maires

Dans la foulée, le conseil communautaire a fixé la composition du bureau autour du président et des maires des dix communes membres. Celui-ci comprend six vice-présidents et quatre autres membres, soit l’ensemble des maires du territoire.

Ce choix traduit une volonté politique d’associer directement chaque maire aux décisions et à la mise en œuvre des politiques communautaires, avec une représentation équilibrée et une responsabilité partagée.





Continuité de l’action communautaire

À travers cette organisation, la communauté de communes entend renforcer son fonctionnement et poursuivre les actions engagées ces dernières années. Les priorités restent l’accompagnement des projets communaux, le soutien en ingénierie, le développement des politiques publiques et l’aménagement équilibré des deux vallées.

La séance a également permis de désigner les représentants de la collectivité dans les organismes extérieurs et les instances intern