Celavu-Prunelli : Noël-Dominique Livrelli reconduit à la présidence

Sans surprise, Noël-Dominique Livrelli a été réélu à l’unanimité à la présidence. Une reconduction qui s’inscrit dans la continuité du mandat engagé depuis 2020, avec l’objectif affiché de poursuivre le développement du territoire et de maintenir une action de proximité auprès des communes et des habitants.
Une gouvernance élargie aux maires
Dans la foulée, le conseil communautaire a fixé la composition du bureau autour du président et des maires des dix communes membres. Celui-ci comprend six vice-présidents et quatre autres membres, soit l’ensemble des maires du territoire.
Ce choix traduit une volonté politique d’associer directement chaque maire aux décisions et à la mise en œuvre des politiques communautaires, avec une représentation équilibrée et une responsabilité partagée.
Continuité de l’action communautaire
À travers cette organisation, la communauté de communes entend renforcer son fonctionnement et poursuivre les actions engagées ces dernières années. Les priorités restent l’accompagnement des projets communaux, le soutien en ingénierie, le développement des politiques publiques et l’aménagement équilibré des deux vallées.
La séance a également permis de désigner les représentants de la collectivité dans les organismes extérieurs et les instances intern
Une gouvernance élargie aux maires
Dans la foulée, le conseil communautaire a fixé la composition du bureau autour du président et des maires des dix communes membres. Celui-ci comprend six vice-présidents et quatre autres membres, soit l’ensemble des maires du territoire.
Ce choix traduit une volonté politique d’associer directement chaque maire aux décisions et à la mise en œuvre des politiques communautaires, avec une représentation équilibrée et une responsabilité partagée.
Continuité de l’action communautaire
À travers cette organisation, la communauté de communes entend renforcer son fonctionnement et poursuivre les actions engagées ces dernières années. Les priorités restent l’accompagnement des projets communaux, le soutien en ingénierie, le développement des politiques publiques et l’aménagement équilibré des deux vallées.
La séance a également permis de désigner les représentants de la collectivité dans les organismes extérieurs et les instances intern
Des délégations par secteur
Chaque maire siégeant au bureau s’est vu attribuer une délégation thématique :
Pierre Poli (Eccica-Suarella) : enfance, jeunesse, ALSH et restauration scolaire
Pierre-François Bellini (Carbuccia) : environnement, sentiers et patrimoine
Marie-France Orsoni (Vero) : déchets, tri et économie circulaire
Marie-Pierre Colombani (Ucciani) : GEMAPI, risques et sécurité civile
Jean Pittilloni (Bastelica) : tourisme et promotion du territoire
Achille Martinetti (Bocognano) : développement territorial et ingénierie
Jean-Pierre Caux (Ocana) : assainissement non collectif et droit des sols
Dominique Vincenti (Tolla) : habitat et cadre de vie
François Chiarasini (Tavera) : travaux et voirie rurale
Félix Bruschi (Bastelicaccia) : solidarités et petite enfance
Pierre Poli (Eccica-Suarella) : enfance, jeunesse, ALSH et restauration scolaire
Pierre-François Bellini (Carbuccia) : environnement, sentiers et patrimoine
Marie-France Orsoni (Vero) : déchets, tri et économie circulaire
Marie-Pierre Colombani (Ucciani) : GEMAPI, risques et sécurité civile
Jean Pittilloni (Bastelica) : tourisme et promotion du territoire
Achille Martinetti (Bocognano) : développement territorial et ingénierie
Jean-Pierre Caux (Ocana) : assainissement non collectif et droit des sols
Dominique Vincenti (Tolla) : habitat et cadre de vie
François Chiarasini (Tavera) : travaux et voirie rurale
Félix Bruschi (Bastelicaccia) : solidarités et petite enfance
-
Haute-Corse : vigilance jaune orages et pluies ce lundi, les consignes de la préfecture
-
La viticulture française en immersion en Corse : La mise en lumière de la richesse du vignoble insulaire
-
Football Grand Sud - La SVARR en leader
-
Porto-Vecchio : incendie et explosion de bouteilles de gaz, plusieurs personnes relogées
-
A màghjina -Bastia, trà dui porti è mille storie