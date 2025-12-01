Ce qui change le 1er janvier 2026

Contrôle technique renforcé pour les airbags Takata
Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier seront vérifiés afin de savoir s’ils sont dotés d’un airbag Takata classé « stop drive ». Si c’est le cas, les propriétaires devront obligatoirement passer une contre-visite et le véhicule ne pourra plus circuler tant que la réparation n’a pas été effectuée. Pas moins d’1,3 million de véhicules concernés seraient toujours en circulation malgré le danger. Cette procédure existe déjà pour les défauts les plus graves, tels que l’absence de freinage ou de rétroviseurs.
Des plaques d’immatriculation roses
Dès janvier 2026, les plaques d’immatriculation roses viendront remplacer les plaques WW, destinées aux immatriculations temporaires, et qui permettent aux voitures neuves ou importées de circuler pendant 2 à 3 mois, le temps d’obtenir leur carte grise définitive. Quelque 460 000 véhicules seront concernés.
Le salaire minimum augmentera de 1,18 %
Le Smic va être revalorisé de 1,18 %, sans coup de pouce au-delà de son augmentation mécanique. Cette augmentation fera monter le salaire minimum à 1823,03 euros brut par mois et 12,02 euros brut de l’heure. Chaque 1er janvier, le Smic est en effet indexé à l’inflation constatée pour les 20 % de ménages les plus pauvres. Il est revalorisé de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé.
Le taux du PEL remontera à 2 %
Le taux de rémunération des nouveaux plans d’épargne logement (PEL) signés à partir du 1er janvier 2026 sera de 2 %, contre 1,75 % auparavant. Ce nouveau taux ne concerne que les PEL ouverts en 2026.
Un nouveau congé de naissance
Tous les parents d’un bébé né ou d’un enfant adopté à partir du 1er janvier 2026 pourront bénéficier d u nouveau congé de naissance prévu par le budget de la Sécu. Ce congé supplémentaire d’un à deux mois par parent s’ajoute aux congés maternité (16 semaines) et paternité (28 jours) existants, avec un niveau d’indemnisation plus élevé que le congé parental actuel, également maintenu. Il ne s’appliquera qu’à partir de juillet mais les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 31 mai pourront tout de même en bénéficier. Ces derniers auront en effet « un délai supplémentaire exceptionnel, s’étendant jusqu’à la fin de l’année 2026 » pour prendre ce congé, a précisé le ministère de la Santé et des Familles.
Déclarer les dons entre particuliers
Les dons, entre particuliers, de sommes d’argent et d’objets de valeur doivent faire l’objet d’une déclaration sur le site impots.gouv.fr. Cette déclaration doit être effectuée par la personne qui reçoit le don. À noter qu’un cadeau n’est pas considéré comme un don et cette déclaration obligatoire ne s’applique pas, par exemple, à l’argent de poche, aux étrennes ou aux anniversaires. Seuls les dons d’un montant « inhabituel » doivent être déclarés. Aucun seuil légal n’est fixé.
Un nouveau CDD « reconversion »
Le Code du travail propose désormais aux salariés de signer un CDD « de reconversion » pour leur permettre de changer de métier tout en gardant un filet de sécurité. D’une durée de 6 à 12 mois (jusqu’à 36 selon les accords de branche), ce nouveau contrat est ouvert à tous les salariés, sans condition d’âge ni de qualification. Il ouvre le droit à une certification. Si le CDD de reconversion est concluant, le salarié signe un CDI ou un CDD d’au moins six mois dans l’entreprise d’accueil. Dans le cas contraire, il a la garantie de retrouver son poste dans son entreprise.
Des stages un peu mieux rémunérés
La gratification minimale accordée aux stagiaires p asse de 4,35 à 4,50 € par heure, soit 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. L’employeur doit verser au stagiaire une gratification horaire minimale lorsque celui-ci est présent dans l’organisme d’accueil plus de 308 heures au cours de la même année d’enseignement.
Un « examen civique » pour les candidats à la naturalisation
Un « examen civique » pour les étrangers candidats à la naturalisation et les demandeurs d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle est instauré et conditionne la délivrance du titre. L’examen se présente sous la forme d’un QCM (questionnaire à choix multiples) de 40 questions couvrant cinq thématiques. Pour réussir l’examen qui dure 45 minutes au plus, le candidat devra obtenir un score de 80 %. Ce test fait craindre d’être « une machine à exclure, étant donné la quantité de connaissances exigées et le seuil de réussite fixé », estimait Danièle Lochak, professeure émérite de droit public, lors de la publication de l’arrêté.
Nouveaux prix pour les courriers et les colis
Les prix des courriers et des colis augmenteront de 7,4 % en moyenne, avec notamment une hausse de 9,35 % pour la lettre verte pour les envois du quotidien, qui passera à 1,52 euro contre 1,39 en 2025. La Poste justifie cette hausse nette des tarifs d’affranchissement par la nécessité « d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée » alors que la baisse continue du nombre de lettres transportées fait diminuer les revenus de La Poste depuis des années.
Hausse des frais d’agence immobilière
Depuis 2014, les frais d’agence immobilière pour la location d’un logement étaient plafonnés et n’avaient jamais été révisés. Mais à compter du 1er janvier 2026, pour les nouveaux baux, ces frais seront indexés sur l’indice de référence des loyers (IRL), conditionnée à une variation annuelle positive calculée entre les 3e trimestres de 2024 et de 2025. Pour l’année 2026, l’IRL du 3e trimestre 2025 est de 145,77, ce qui représente une hausse de 0,87 % par rapport au 3e trimestre 2024.
Les influenceurs plus encadrés
Afin de lutter contre les pratiques commerciales trompeuses, la loi dite « influenceurs » a posé un cadre juridique pour ce qui concerne l’influence commerciale. Cette loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2026, au-delà d’un certain seuil, le contrat liant un influenceur à un annonceur (ou à un agent) doit être consigné par écrit et comporter des mentions et clauses précises. Le décret du 28 novembre 2025 fixe ce seuil à 1000 € hors taxes.
Des aides en moins pour Ma PrimRenov
Au 1er janvier 2026, trois rénovations par geste sont supprimées des travaux éligibles à Ma PrimeRenov (à moins de les inclure dans des rénovations d’ampleur, toujours financées quant à elles) : l’isolation des murs par l’intérieur, l’isolation des murs par l’extérieur et les chaudières biomasse (mais pas les poêles).
Les très grands excès de vitesse deviennent des délits
Les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée deviennent un délit et non plus une contravention à partir du 29 décembre. Ces très grands excès de vitesse pourront être punis d’une peine de trois mois d’emprisonnement et jusqu’à 3750 euros d’amende, «avec inscription au casier judiciaire», d’après le décret publié mercredi 24 décembre au Journal officiel. Ils étaient auparavant punis d’une contravention de 5e classe, la plus élevée, sauf en cas de récidive
