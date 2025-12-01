Ce qui change le 1er janvier 2026

La rédaction le Mardi 30 Décembre 2025 à 16:47

Congé de naissance, naturalisation, emploi, pouvoir d’achat : à compter du 1er janvier 2026, plusieurs mesures issues des réformes sociales, économiques et migratoires entrent en vigueur. Nouveau congé pour les parents, examen civique obligatoire pour les étrangers, création d’un CDD dédié à la reconversion professionnelle, revalorisation du Smic… Tour d’horizon des principaux changements qui vont impacter notre quotidien.