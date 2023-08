Ce qui change au 1er septembre : retraites, bourses étudiantes, transports en commun...

Retraites La décriée réforme des retraites entre en vigueur. Dès vendredi, l'âge légal de départ est progressivement relevé au rythme de trois mois chaque année, pour passer de 62 à 64 ans d'ici à 2030. Pour obtenir une pension à taux plein (sans décote), la durée de cotisation requise s'allonge aussi, passant de 42 ans (168 trimestres) à 43 ans (172 trimestres) d'ici à 2027, au rythme d'un trimestre par an.

Ce 1er septembre signe aussi la fin de la plupart des régimes spéciaux existants, dont ceux de la RATP, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pour tous les nouveaux embauchés.

La réforme introduit aussi de nouveaux droits, comme la revalorisation des petites pensions, à hauteur de 100 euros par mois pour une carrière complète au Smic. De nouvelles bornes d'âge sont aussi introduites pour pouvoir prétendre à un départ anticipé pour carrière longue.

Bourses étudiantes A partir de la rentrée, le périmètre des étudiants boursiers s'élargit à 35.000 nouveaux bénéficiaires. Le montant des bourses sera augmenté de 37 euros par mois, à tous les échelons. Les étudiants boursiers vivant dans les Outre-mer recevront un complément de 30 euros, 140.000 étudiants sont également censés passer à l'échelon supérieur. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, le seul changement d'échelon devrait augmenter le montant de leur bourse de 66 à 127 euros par mois.

Fonction publique et transports en commun A compter du 1er septembre, les abonnements des agents publics aux transports en commun seront pris en charge à 75% par leur employeur, contre 50% jusqu’ici. Les fonctionnaires ou contractuels abonnés à un service public de location de vélos bénéficient aussi dès le 1er septembre d’une prise en charge à 75% par l’employeur.



Fin des trottinettes à Paris Après les avoir accueillis en 2018, Paris va devenir la première capitale européenne à complètement interdire ces deux-roues en libre-service, à la fin des contrats liant la ville aux trois exploitants privés Dott, Lime et Tier Mobility. Les Parisiens avaient voté début avril contre le maintien dans la ville des trottinettes.