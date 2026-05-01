Casamaccioli - 2e édition du Raid VTT di Niolu

Depuis sa création en 2024, le RC Niolu, basé à Casamaccioli, organise de nombreuses manifestations pour animer le rural, « pour éviter à nos jeunes de devoir se déplacer à Corte ou Bastia pour pratiquer un sport » explique Stéphane Muracciole, à l’origine de l’association. Une 1ère édition du Raid VTT en mai 2025, puis, en octobre, une épreuve inédite «Le km vertical », une course en montagne de 6 km et 1 000 m de dénivelé positif.
Ce dimanche, 2e édition du Raid VTT en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme et le Comité Insulaire Corse de Cyclisme. Au programme plusieurs courses, adaptées aux différentes catégories : jeunes (U7 à U15), adultes (cadets, juniors, élites, masters), ainsi qu'aux pratiquants de VAE (Vélo Assistance Electrique).
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au 16 mai 2026 sur Sportimers. Peuvent y prendre part : Les licenciés FFC, les licenciés d’autres fédérations et les non licenciés (certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition). La course se dispute sur des pistes forestières des communes d’Albertacce et de Casamaccioli.
Les parcours varient de 1 km à 50 km avec des dénivelés spécifiques, 12 épreuves au total :
Raid adultes 50 km (A Maio), 22 km (A chjuca), VAE 50 et 22 km juniors 50 et 22 km, parcours sur circuit pour U17 (cadets), U15 (minimes, 12 km) U13 (benjamins, 7,2 km), U11 (pupilles, 4,8 km), U9 (poussins, 3 km) et U7 (prè-licenciés 1 km). 1er départ des courses adultes à 9h15, « a maio ». Les courses minimes, cadets, benjamins, pupilles, poussins et pré-licenciés se disputeront quant à elles à partir de 14h15. Remise des prix à 16h.
Ce dimanche, 2e édition du Raid VTT en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme et le Comité Insulaire Corse de Cyclisme. Au programme plusieurs courses, adaptées aux différentes catégories : jeunes (U7 à U15), adultes (cadets, juniors, élites, masters), ainsi qu'aux pratiquants de VAE (Vélo Assistance Electrique).
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au 16 mai 2026 sur Sportimers. Peuvent y prendre part : Les licenciés FFC, les licenciés d’autres fédérations et les non licenciés (certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition). La course se dispute sur des pistes forestières des communes d’Albertacce et de Casamaccioli.
Les parcours varient de 1 km à 50 km avec des dénivelés spécifiques, 12 épreuves au total :
Raid adultes 50 km (A Maio), 22 km (A chjuca), VAE 50 et 22 km juniors 50 et 22 km, parcours sur circuit pour U17 (cadets), U15 (minimes, 12 km) U13 (benjamins, 7,2 km), U11 (pupilles, 4,8 km), U9 (poussins, 3 km) et U7 (prè-licenciés 1 km). 1er départ des courses adultes à 9h15, « a maio ». Les courses minimes, cadets, benjamins, pupilles, poussins et pré-licenciés se disputeront quant à elles à partir de 14h15. Remise des prix à 16h.
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