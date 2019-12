Carnet-Avis de Messe : à la mémoire d'Edmond Simeoni

Avis de messe





Edmond Simeoni si n'hè andatu u 14 di dicembre 2018.

Serà celebrata stu sabbatu 14 à 11 ore in l'Oratoriu San Roccu di Bastia, una messa à a so mimoria.

A so famiglia ringrazieghja capunanzu à quelle è quelli chì s'addunisceranu à issa stonda di ricordu, di spartera è di sperenza, à traversu à so prisenza o in pensamentu.





Docteur

Edmond SIMEONI

décédé(e) le 14 décembre 2018