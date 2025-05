Carnaval de Bastia : les confettis sont prêts pour le 18 mai

Initialement prévu le 9 mars puis repoussé au 23 mars, le carnaval de Bastia avait dû être annulé à deux reprises en raison des conditions météorologiques. Cette fois, sauf nouvel imprévu, la fête aura bien lieu ce dimanche 18 mai. « U Carnavale di Bastia ghjè sta dumenica ! » a annoncé la Ville sur ses réseaux sociaux, confirmant la tenue de ce rendez-vous populaire, qui attire chaque année plusieurs milliers de participants.



Costumes, musique, chars et créatures marines : le thème retenu pour cette édition est celui de l’océan. Le coup d’envoi des festivités sera donné dès 10h sur la place Saint-Nicolas avec l’installation d’un village des enfants. Maquillage, coloriage et ateliers créatifs y seront proposés jusqu’à 16h.



Le grand moment de la journée reste la parade carnavalesque, qui débutera à 14h30 depuis le Palais de Justice. Créatures aquatiques et gentils monstres défileront jusqu’à la place Saint-Nicolas, dans une ambiance festive.





Bus gratuits

Pour faciliter l’accès à l’événement, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a annoncé que le réseau de bus ViaBastia serait gratuit ce dimanche de 12h à 19h. Les lignes A, B, C et 2 desserviront le centre-ville, même si quelques ajustements sont à prévoir en raison de la fermeture de certains axes.

La ligne B (Liceu di Montesoru - Toga) sera déviée par le tunnel au niveau des pompiers, tandis que la ligne 2 (Ospedale di Falcunaghja - Gare de Bastia) pourrait être perturbée au moment du départ du cortège, près du Palais de Justice.

Les horaires et itinéraires modifiés sont disponibles sur le site de la CAB.