Carlu Santoni, le plus ancien détenu nationaliste corse, remis en liberté ce 17 décembre

Carlu Santoni libaru !

Notre frère Carlu Santoni est sorti de la prison de Borgu ce mardi 17 décembre au matin. Incarcéré depuis 1996, condamné en 1999 par la cour d'assises spéciale de Paris à 28 ans de réclusion criminelle à la suite d’une opération controversée du RAID qui s’était soldée par la mort d’un policier et d’un militant nationaliste.

Il était le plus ancien prisonnier politique corse. Ces 23 années de détention, Carlu les a pour l'essentiel subies dans les prisons hexagonales, d'abord à Fresnes, à la Santé, puis à Arles et en dernière date à Lannemezan, dans la région Midi-Pyrénées, avant d'être rapproché à Borgu, en 2011 seulement.



Carlu s'est toujours tenu debout, il n'a jamais renié son engagement nationaliste. Il a effectué la totalité de sa peine, sans solliciter d'aménagement, sans même demander de permission. Tout au long de ces dures années , Carlu a pu compter sur le soutien de sa famille, et sur le dévouement exemplaire de sa maman Maria, par ailleurs engagée au sein de Sulidarità, au service de tous les prisonniers politiques.



Carlu est aujourd'hui de retour parmi les siens, parmi son peuple. Sulidarità salue le courage de cette famille de patriotes et se tiendra à ses côtés pour les éventuelles difficultés liées à la liberté retrouvée.



Bon ritornu in casa toia Carlu !