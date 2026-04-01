« Canti a Lucendiluna » : L’album posthume et hommage à Stéphane Casalta.

Ancré dans la tradition corse tout en étant ouvert à de multiples influences, Stéphane Casalta était un artiste complet : musicien multi-instrumentiste, compositeur, chanteur, auteur et producteur. Ses débuts remontent aux années 80 avec le groupe A Filetta puis fondera une autre formation : Giramondu. Poursuivant ensuite une carrière de soliste, il multipliera les collaborations : Marco Lamioni, le trio Esperanto, Giovanni Ceccarelli, Patrizia Gattececa, Jean-Paul Poletti, Erik Bosio, Luca Falomi….
En 2018, il crée le spectacle « Canti a Lucendiluna » avec la chorale de Perugia Armoniosoincanto et en 2021 un duo, « Magicanima » avec la chanteuse argentine Rosela Libertad. C’est à travers ce parcours de collaborations hétérogènes que s'inscrit sa rencontre avec Franco Radicchia et la chorale Armoniosoincanto, née du désir de Stéphane de se confronter à des voix étrangères à la tradition corse.
Rosela Libertad, compagne de vie et de musique de Stéphane, s’est jointe au projet, enrichissant encore davantage la signature stylistique et expressive de l’album. « Cet album dont il a eu l’idée est un véritable pont entre les cultures, les artistes, les langues et les mémoires » déclare Rosela. «Stéphane était ancré dans la culture corse mais il avait aussi une vision très large sur la Méditerranée. Cela s’est bien répercuté sur son travail, ses compositions. Il nous laisse beaucoup de choses. C’était un personnage rayonnant doté d’une profonde connaissance de la Corse et aussi d’ouverture ».
Le projet « Canti a Lucendiluna », est né de la rencontre de Stephane Casalta avec la chorale Armoniosoincanto de Perugia. « Il a eu l’idée de mélanger ses chansons corses avec ces voix d’ailleurs, d’un autre style et avec le guitariste Luca Falomi ils ont travaillé ensemble pour créer cette œuvre » souligne encore Rosela Libertad.
Ce projet, développé d’abord en concert, est aujourd’hui un album « physique » d’une valeur artistique incontestable, regroupant 11 titres, dont « L’île Hélène » de Claude Nougaro, dans lequel les morceaux en langue corse deviennent le point de départ d’une création musicale nouvelle, capable de dépasser les barrières tout en respectant pleinement la tradition et l’identité de chaque interprète : La chorale Armoniosoincanto de Perugia, dirigé par Franco Radicchia, le guitariste génois Luca Falomi et la chanteuse argentine Rosela Libertad. « Il y a quelques années, j’ai été contacté par Stéphane qui, après avoir écouté les différentes interprétations de notre chorale, m’a proposé une collaboration artistique, ayant trouvé dans notre travail et dans les caractéristiques vocales du groupe des similitudes et des convergences dans l’interprétation des différents messages musicaux » explique Franco Radicchia. « L’idée d’unir son timbre vocal, caractéristique d’un monde encore pur dans ses expressions populaires, aux voix délicates, douces et, d’une certaine manière, intactes d’Armoniosoincanto, a favorisé une collaboration artistique suggestive et stimulante. Et lorsque l’ensemble musical est complété par la voix chaleureuse d’une chanteuse extraordinaire au sang latin comme Rosela Libertad, on atteint des sommets d’une grande valeur expressive. Les différents morceaux de l’album suivent un itinéraire qui oscille entre le ciel et la terre, entre l’amour terrestre et l’amour céleste, sous le regard de la lumière lunaire ».
Aux arrangements musicaux, aux guitares, aux percussions et à la basse : Luca Falomi, Cet artiste génois est considéré comme l’une des figures les plus intéressantes de la nouvelle scène musicale italienne. Sa démarche artistique allie composition et improvisation qui mêle jazz, musique contemporaine et influences ethniques.
La chanteuse argentine Rosela Libertad a découvert la Corse en 2021 grâce à Stéphane Casalta qui l’avait découverte sur Internet. «Une voix faite de sincérité et d’exigence, avec dans le cœur le respect de tout ce qui fait la tradition musicale de sa terre natale » disait-il. Avec Stéphane, outre les projets « Magicanima », « Animantiga, amori d’oltremare » et le spectacle « Canti a Lucendiluna », Rosela a collaboré à de nombreux projets éducatifs comme « Di u mare », mêlant tradition argentine à celle de la méditerranée. «La sortie de cet album, notre volonté de porter à terme son projet est une façon de lui rendre hommage et de le remercier de tout ce qu’il nous a donné » conclut avec émotion Rosela.
Le CD est déjà disponible Ici et en téléchargement sur les plateformes depuis ce mercredi.
Sur cet album réalisé avec l’aide de la Collectivité Territoriale de Corse on retrouve : Stéphane Casalta: voix lead, guitare
Armoniosoincanto dirigée par le chef de chœur Franco Radicchia.
Soprani: Caterina Becchetti, Francesca Maraziti, Sauretta Ragni, Stefania Cruciani. Mezzo-soprani: Marta Alunni Pini, Francesca Piottoli, Paola Incani.
Contralti: Sabrina Alunni, Elisabetta Becchetti, Andreina Zatti.
Tenore: Luca Rondini.
Baritono: Riccardo Forcignanò.
Luca Falomi : arrangements musicaux, guitares, percussions, basse
Rosela Libertad: voix lead en titres 1, 5, 6 et 8
Arrangements vocaux de Erik Bosio
Enregistrement - mixage - mastering : Arcipelagu Studio (Bastia) - Virus Studio/Alessandro Guasconi (Siena) Graphisme: Sol Astorga (Buenos Aires)
En 2018, il crée le spectacle « Canti a Lucendiluna » avec la chorale de Perugia Armoniosoincanto et en 2021 un duo, « Magicanima » avec la chanteuse argentine Rosela Libertad. C’est à travers ce parcours de collaborations hétérogènes que s'inscrit sa rencontre avec Franco Radicchia et la chorale Armoniosoincanto, née du désir de Stéphane de se confronter à des voix étrangères à la tradition corse.
Rosela Libertad, compagne de vie et de musique de Stéphane, s’est jointe au projet, enrichissant encore davantage la signature stylistique et expressive de l’album. « Cet album dont il a eu l’idée est un véritable pont entre les cultures, les artistes, les langues et les mémoires » déclare Rosela. «Stéphane était ancré dans la culture corse mais il avait aussi une vision très large sur la Méditerranée. Cela s’est bien répercuté sur son travail, ses compositions. Il nous laisse beaucoup de choses. C’était un personnage rayonnant doté d’une profonde connaissance de la Corse et aussi d’ouverture ».
Le projet « Canti a Lucendiluna », est né de la rencontre de Stephane Casalta avec la chorale Armoniosoincanto de Perugia. « Il a eu l’idée de mélanger ses chansons corses avec ces voix d’ailleurs, d’un autre style et avec le guitariste Luca Falomi ils ont travaillé ensemble pour créer cette œuvre » souligne encore Rosela Libertad.
Ce projet, développé d’abord en concert, est aujourd’hui un album « physique » d’une valeur artistique incontestable, regroupant 11 titres, dont « L’île Hélène » de Claude Nougaro, dans lequel les morceaux en langue corse deviennent le point de départ d’une création musicale nouvelle, capable de dépasser les barrières tout en respectant pleinement la tradition et l’identité de chaque interprète : La chorale Armoniosoincanto de Perugia, dirigé par Franco Radicchia, le guitariste génois Luca Falomi et la chanteuse argentine Rosela Libertad. « Il y a quelques années, j’ai été contacté par Stéphane qui, après avoir écouté les différentes interprétations de notre chorale, m’a proposé une collaboration artistique, ayant trouvé dans notre travail et dans les caractéristiques vocales du groupe des similitudes et des convergences dans l’interprétation des différents messages musicaux » explique Franco Radicchia. « L’idée d’unir son timbre vocal, caractéristique d’un monde encore pur dans ses expressions populaires, aux voix délicates, douces et, d’une certaine manière, intactes d’Armoniosoincanto, a favorisé une collaboration artistique suggestive et stimulante. Et lorsque l’ensemble musical est complété par la voix chaleureuse d’une chanteuse extraordinaire au sang latin comme Rosela Libertad, on atteint des sommets d’une grande valeur expressive. Les différents morceaux de l’album suivent un itinéraire qui oscille entre le ciel et la terre, entre l’amour terrestre et l’amour céleste, sous le regard de la lumière lunaire ».
Aux arrangements musicaux, aux guitares, aux percussions et à la basse : Luca Falomi, Cet artiste génois est considéré comme l’une des figures les plus intéressantes de la nouvelle scène musicale italienne. Sa démarche artistique allie composition et improvisation qui mêle jazz, musique contemporaine et influences ethniques.
La chanteuse argentine Rosela Libertad a découvert la Corse en 2021 grâce à Stéphane Casalta qui l’avait découverte sur Internet. «Une voix faite de sincérité et d’exigence, avec dans le cœur le respect de tout ce qui fait la tradition musicale de sa terre natale » disait-il. Avec Stéphane, outre les projets « Magicanima », « Animantiga, amori d’oltremare » et le spectacle « Canti a Lucendiluna », Rosela a collaboré à de nombreux projets éducatifs comme « Di u mare », mêlant tradition argentine à celle de la méditerranée. «La sortie de cet album, notre volonté de porter à terme son projet est une façon de lui rendre hommage et de le remercier de tout ce qu’il nous a donné » conclut avec émotion Rosela.
Le CD est déjà disponible Ici et en téléchargement sur les plateformes depuis ce mercredi.
Sur cet album réalisé avec l’aide de la Collectivité Territoriale de Corse on retrouve : Stéphane Casalta: voix lead, guitare
Armoniosoincanto dirigée par le chef de chœur Franco Radicchia.
Soprani: Caterina Becchetti, Francesca Maraziti, Sauretta Ragni, Stefania Cruciani. Mezzo-soprani: Marta Alunni Pini, Francesca Piottoli, Paola Incani.
Contralti: Sabrina Alunni, Elisabetta Becchetti, Andreina Zatti.
Tenore: Luca Rondini.
Baritono: Riccardo Forcignanò.
Luca Falomi : arrangements musicaux, guitares, percussions, basse
Rosela Libertad: voix lead en titres 1, 5, 6 et 8
Arrangements vocaux de Erik Bosio
Enregistrement - mixage - mastering : Arcipelagu Studio (Bastia) - Virus Studio/Alessandro Guasconi (Siena) Graphisme: Sol Astorga (Buenos Aires)
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