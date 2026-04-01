« Canti a Lucendiluna » : L’album posthume et hommage à Stéphane Casalta

Philippe Jammes le Mercredi 15 Avril 2026 à 18:22

Auteur, compositeur, interprète, producteur, Stéphane Casalta s’en est allé le 27 août 2025, à l'âge de 56 ans. Le dernier projet qu’il menait est disponible depuis quelques jours de manière physique dans les commerces et sera en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement à partir de ce mercredi