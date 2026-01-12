Canari – Travaux de sécurisation de la SMA : la RT80 fermée la nuit du jusqu'au 23 janvier

Ces travaux, situés à proximité immédiate de la RT80, nécessitent des fermetures nocturnes de la route afin de garantir la sécurité des intervenants et des usagers.
La circulation sera interrompue du lundi 12 au vendredi 23 janvier 2026, chaque nuit de 22h à 6h, sur le tronçon compris du pont d’Albu jusqu’à l’auberge du Chat qui Pêche.
Une exception est toutefois prévue : la route restera ouverte dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 janvier. Par ailleurs, les véhicules de secours, d’incendie et de gendarmerie pourront circuler à tout moment en cas d’urgence.
L’ensemble des informations relatives au déroulement du chantier de déconstruction est consultable sur le site de la préfecture de la Haute-Corse.
