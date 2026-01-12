CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Canari – Travaux de sécurisation de la SMA : la RT80 fermée la nuit du jusqu'au 23 janvier 12/01/2026 Assassinat d'Alain Orsoni - La Corse entraînée vers le fond 12/01/2026 Marignana accueille des reliques de Sant’Antone Abbate 12/01/2026 Tribunal judiciaire de Bastia : 10 533 procédures enregistrées en 2025 12/01/2026

Canari – Travaux de sécurisation de la SMA : la RT80 fermée la nuit du jusqu'au 23 janvier


La rédaction le Lundi 12 Janvier 2026 à 20:52

Dans le cadre de la mise en sécurité de la Société Minière de l’Amiante (SMA) à Canari, une nouvelle phase du chantier débute à compter du lundi 12 janvier 2026. Elle concerne la démolition des niveaux 1 et 2 de la façade de l’ancienne usine.



Linéaire de route concerné par la fermeture
Linéaire de route concerné par la fermeture
Ces travaux, situés à proximité immédiate de la RT80, nécessitent des fermetures nocturnes de la route afin de garantir la sécurité des intervenants et des usagers.
La circulation sera interrompue du lundi 12 au vendredi 23 janvier 2026, chaque nuit de 22h à 6h, sur le tronçon compris du pont d’Albu jusqu’à l’auberge du Chat qui Pêche.
Une exception est toutefois prévue : la route restera ouverte dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 janvier. Par ailleurs, les véhicules de secours, d’incendie et de gendarmerie pourront circuler à tout moment en cas d’urgence.
L’ensemble des informations relatives au déroulement du chantier de déconstruction est consultable sur le site de la préfecture de la Haute-Corse.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos