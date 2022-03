Calvi : le rassemblement dégénère, les forces de l'ordre reculent

Bastia

Depuis environ 17h, des manifestants violents agressent les forces de l’ordre positionnées à l’intérieur

et aux abords de la préfecture.

Alors que les heurts n’ont pas encore pris fin, les forces de l’ordre ont subi 95 jets de cockails molotov,

auxquels il faut ajouter les bombes agricoles, billes de fer, tirs de fronde.

8 policiers des compagnies républicaines de sécurité ont été blessés.

Les CRS ont maintenu la distance avec les manifestants par le recours au gaz lacrymogène. Un seul tir de LBD a été réalisé et a touché aux parties inférieures un manifestant approchant avec un cocktail molotov.

Les pompiers ont pris en charge trois blessés : une personne désorientée par la respiration des gaz

lacrymogènes, deux autres pour des plaies au niveau du crâne et du visage.

Un photographe du journal « Corse matin » a été blessé. Le préfet de Haute-Corse rappelle son

attachement à la liberté pour la presse de pouvoir couvrir ce type d’évènements et apporte tout son

soutien au journaliste et à sa rédaction.



Calvi

A Calvi, après une première partie de manifestation dans le calme, vers 20 heures une quarantaine de

manifestants, cagoulés, ont jeté des cocktails molotov contre la sous-préfecture et brisé des vitres à coup de pierre.

C’est la première fois que la sous-préfecture de Calvi est attaquée de la sorte.

Il s’agit du 6ᵉ jour consécutif de violences en Haute-Corse. L’esprit de responsabilité doit prévaloir : des lycéens, étudiants n’ont rien à faire dans ce type de rassemblement dans lequel ils se mettent eux et les autres en danger. L’agression systématique des forces de l’ordre ne fera avancer aucune revendication. Le préfet condamne ces violences et appelle chacun au calme.