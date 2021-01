Calvi: Maëliane Lepere lauréate du concours de dessins sur le thème du tri sélectif

Le Collège Dr Jean-Félix-Orabona de Calvi est un établissement qui bouge et qui va de l'avant.

Sa participation à des concours extérieurs sont réguliers.

Pour preuve, ainsi que cela a été relaté, au mois de novembre 2020, c'est la jeune Eva Eisenberg qui était récompensée avec sa BD 'Transmettre un passé, une mémoire" lors d'un concours organisé par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerres.

Eva Eisenberg remportait le Prix régional de ce concours "Bulles de mémoire" avant de s'adjuger dans la foulée le prix national.

Dans le cadre de la semaine européenne des déchets, le service du tri sélectif de la Communauté de Communes proposait un concours de dessins sur le thème du Tri Sélectif et de la Protection de l'Environnement en général, réserve aux élèves de 4ème du Collège de Calvi, en partenariat avec la professeure d'Arts Plastiques Sandra Orsoni et le Principal de l'établissement calvais Jean-Louis Angeli.

Les dessins réalisés par les collégiens et collégiennes étaient postés sur Facebook et soumis au plus grand nombre de "like".

Le Communauté de Communes Calvi-Balagne présidée par François-Marie Marchetti mettait en jeu une trottinette électrique.

La remise des prix a eu lieu ce mardi 12 Janvier à 14h30 dans la salle de documentation du collège.

Avec 340 "j'aime", le premier prix revenait à la toute jeune Maëliane Lepere, 13 ans, élève de 4ème qui l'emportait devant Saveria, Manon et Sabrina.

La trottinette électrique lui était remise par le président François-Marie Marchetti, entouré du Principal Jean-Louis Angeli, de Sandra Orsoni, prof d'Arts Plastiques, Sophie Dallest-Franchi, Responsable du Service du Tri Sélectif à la Com Com Calvi-Balagne....

François-Marie Marchetti adressait ses félicitations à la lauréate et à sa prof d'Arts Plastiques ainsi qu'au Principal de l'Etablissement scolaire également engagé dans cette opération de réduction de déchets menée par la Communauté de Communes Calvi-Balagne citée en exemple sur l'ensemble du territoire, sans oublier le Syvadec, partenaire privilégié dans toutes les actions.

" Cette période de crise sanitaire que nous vivons avec la COVID-19 nous as obligé à revoir l'organisation de cette semaine européenne de réduction des déchets en évitant les rassemblement trop importants des personnes et en mettant en place des manifestations innovantes. Grâce à la participation de tous le résultat est encourageant".

De son côté, Jean-Louis Angeli remerciait le président Marchetti et son équipe ainsi que la lauréates et les jeunes filles qui ont participé, sans oublier ceux qui au quotidien oeuvrent pour la réduction des déchets et l'environnement.

Le principal poursuivait en mentionnant l'implication du collège dans le programme E3D qui après le niveau 1 attaque le niveau2.