Calendrier scolaire 2025-2026 : les dates à retenir en Corse

VL le Lundi 18 Août 2025 à 19:51

Alors que la rentrée des classes approche, quand tomberont les vacances scolaires en 2025-2026 ?



Alors que la rentrée des classes approche, parents et élèves peuvent déjà se projeter dans l’année scolaire 2025-2026. En Corse, la rentrée est fixée au mardi 2 septembre 2025 pour les élèves, tandis que les enseignants reprendront dès la veille, le lundi 1er septembre, afin de préparer cette nouvelle année.

Les premières vacances interviendront à l’automne. Les cours s’achèveront le samedi 18 octobre 2025 et reprendront le lundi 3 novembre. Les congés de Noël suivront, du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026.

L’hiver marquera une nouvelle pause avec des vacances fixées du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026. Puis viendra le printemps, avec une interruption du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2026.

La fin de l’année scolaire est prévue le samedi 4 juillet 2026, date des grandes vacances d’été.

Le calendrier intègre également des particularités locales : le 8 septembre 2025 (fête de la Nativité de la Vierge) sera férié, tandis que le 8 décembre 2025 sera banalisé. Enfin, les élèves bénéficieront d’une journée sans classe le vendredi 15 mai 2026, au lendemain de l’Ascension.

 

 



  • Vacances de la Toussaint : fin des cours le samedi 18 octobre 2025, reprise le lundi 3 novembre.

  • Vacances de Noël : fin des cours le samedi 20 décembre 2025, reprise le lundi 5 janvier 2026.

  • Vacances d’hiver : fin des cours le samedi 14 février 2026, reprise le lundi 2 mars.

  • Vacances de printemps : fin des cours le samedi 11 avril 2026, reprise le lundi 27 avril.

  • Vacances d’été : début le samedi 4 juillet 2026.




