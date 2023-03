CHU de Corse : La proposition de résolution LR déclenche une polémique entre nationalistes

Dans un communiqué, le PNC, qui se dit atterré par cette division entre députés nationalistes, affirme, lui aussi, qu’il n’a jamais été question d’un CHU sur un seul pôle, mais bien d’un multisites : « Le PNC prend acte avec une forme d’atterrement, de la position exprimée par le député Castellani et son parti, via notamment son secrétaire national, sur le dossier du CHU. Nous regrettons tout d’abord que le groupe des députés nationalistes, jusqu’ici préservé des fractures, soit frappé à son tour, et de pareille façon, par la division. Nous estimons cependant, au vu de l’engagement et même de la signature de la PPL de Paul-André Colombani par l’autre député de Femu a Corsica, M. Acquaviva, que la position rendue publique ne reflète pas en totalité les options de cette formation politique. Le débat, espérons-le, demeure donc ouvert. Sur le fond et surtout, nous continuerons pour notre part le combat autour du même objectif, sans campanilisme, ni tactique partisane : obtenir un CHU pour la Corse et pour les Corses. Tout le reste n’a aucune importance à ce stade, d’autant qu’il n’a jamais été question, dans notre esprit, d’opposer la création d’un CHU à l’avenir de nos hôpitaux, et pas davantage les villes de Corse entre elles. Cela aurait d’autant moins de sens que le CHU « régional » auquel nous aspirons, sera multisites et mis en œuvre, de façon étroite et permanente, avec l’Université de Corse. En tant que nationalistes, notre approche consistera toujours à renforcer nos infrastructures stratégiques à Aiacciu, Bastia et partout ailleurs en Corse, là où le besoin est objectivement exprimé et ressenti. L’offre de soins, le devenir de l’hôpital public et plus largement, la stratégie de santé de la Corse ne saurait se réduire aux exigences d’une ville ou d’un territoire, fussent-elles légitimes. Seul compte à nos yeux l’intérêt de notre pays, qui depuis longtemps espère et revendique un CHU digne de ce nom. Au nom d’une revendication fondamentale, nous acceptons mal ces controverses, qui fragilisent l’indispensable convergence alors que la Proposition de Loi du député Colombani a déjà reçu le soutien de 66 députés, issus d’horizons divers. À la veille d’échéances importantes, auprès des autorités concernées, nous en appelons donc à l’unité, à la sérénité et encore davantage, à la responsabilité. Pour notre part, la polémique est close mais le combat, lui, reste d’une brûlante actualité ».



Une polémique que veut clore aussi Paul-André Colombani qui, s’il « comprend l’inquiétude » de son collègue bastiais « au vu du retard d’investissements » du Centre hospitalier de Bastia, se veut apaisant et pragmatique. Il parle d’une « erreur d’appréciation » de son collègue, explique que le texte n’est qu’une « simple accroche législative », que « l’articulation entre Bastia et Ajaccio se fera au moment du débat parlementaire » et « qu’aucun projet n’est envisageable sans une entente entre les deux pôles ».