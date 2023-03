Femu a Corsica se mobilise pour la création d’un nouvel hôpital à Bastia

Des limites et des carences

Tout le personnel hospitalier s’est investi dans ce projet de création d’un nouvel établissement qui s’est construit autour de deux principes : répondre aux besoins d’aménagement du territoire de santé et garantir l’autonomie des prises en charge. « Le centre hospitalier joue un rôle d’animateur territorial de l’offre de soins. Ce rôle s’est renforcé dans le cadre de la gestion de crise où l’établissement a été en première ligne tant dans l’accueil des patients Covid que dans le déploiement des politiques de dépistage et de vaccination. Il a formalisé les parcours patients et les filières de soins et anime le projet médical de territoire. Établissement recours, il étoffe son offre de soins spécialisés en lien avec les CHU et les centres de référence : cardiologie interventionnelle, ECMO, rythmologie, rhumatologie, périnatalité, néphrologie, cancérologie, traitement des AVC, procréation médicalement assistée, neurochirurgie… », précise Didier Grassi. Mais cet objectif de prise en charge, poursuit-il, se heurte, « à un certain nombre de limites structurelles ». La liste est longue : le site est saturé et non sécurisé. Il est impossible de pallier le manque de lits et de chambres individuelles. Les espaces médicaux et paramédicaux, les locaux logistiques et les surfaces des activités d’urgence sont insuffisants. L’hélistation est non conforme et à repositionner. L’organisation interne est peu lisible pour les secteurs ambulatoires, l’hospitalisation de jour et les consultations. Le secteur logistique, notamment les magasins, la lingerie et la cuisine, est à restructurer ou à rénover. Le système général de traitement de l’air est vétuste. Les locaux sont inadaptés aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Des mises aux normes complémentaires doivent être effectuées en matière de réseau d’eau, d’assainissement, de réseau informatique, de voirie, de capteurs solaires, de fluides médicaux et d’amiante. L’accessibilité est difficile, aggravée par le manque d’espace extérieur et de parkings pour le public et les personnels. Sans parler de la consommation énergétique et de la qualité environnementale des bâtiments qu’il faut améliorer.



Pas d’alternative

« Des actions sont apparues indispensables en termes de réorganisation interne », explique Didier Grassi, notamment « la nécessité de regrouper et de développer l’offre de soins critiques », c’est-à-dire pallier le manque de lits de réanimation. Il évoque également « l’impossibilité d’installer des chambres à pression négative dans l’établissement. L’insuffisance des équipements en ascenseur pour permettre de distinguer les flux. Le besoin de renforcement et de regroupement de l’offre ambulatoire et des hospitalisations de jour, et la nécessité de prévoir un secteur des consultations qui soit opérationnel ». Ces actions sont, estime-t-il, d’autant plus cruciales que l’offre territoriale de santé est en pleine recomposition dans un contexte d’augmentation et de vieillissement de la population, de regroupement des maternités et de nécessité de coopérer avec un secteur privé, lui-même, en pleine recomposition. « L’objectif, c’est d’avoir des services compétitifs permettant d’attirer des jeunes médecins qui sont, à juste titre, plus exigeants et qui veulent travailler dans de très bonnes conditions ». Pour lui, l’analyse est claire : « la stratégie de réhabilitation du site existant ne peut répondre aux besoins de l’établissement, ni en termes d’espace, ni en termes de délai extrêmement complexe à réaliser en site occupé, ni en termes financiers ».