CESEC : Un clash préfectoral et une motion sur le prix des carburants votée à l’unanimité

Des avis critiques

Le calme revenu, le CESEC rend des avis critiques sur deux rapports : celui de Me Alain Spadoni sur la transmission du patrimoine immobilier, et celui de Wanda Mastor sur l’évolution institutionnelle de la Corse. Concernant le premier, il fait cinq propositions, notamment la possibilité de réaliser l’ensemble des successions en un seul acte et un paiement unique supporté par l’ensemble des ayants-droits. L’idée est de de limiter « les prescriptions inquisitives pour éviter des actes successifs pénalisants ». Le CESEC préconise aussi d’intégrer d’autres indicateurs que la seule valeur marchande dans l’évaluation de la valeur vénale des biens, et même de définir une valeur par microrégion, et d’engager une révision du cadastre. Pour préserver le patrimoine des familles corses à la retraite modeste, il recommande que les plafonds règlementaires de récupération sur actif successoral soient fixés à 100 000 € pour l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées), l’ASH (Aide sociale à l’hébergement) et l’ASD (Aide sociale à domicile). Enfin, il veut rester dans le droit commun pour les successions de plus de 500 000 €. Le rapport d’étape de Wanda Mastor, qualifié de « technique » et « d’assez attendu » est taclé pour son manque d’ambition. « Il faut aller plus loin. On n’avance pas ! », commente Jean-Pierre Savelli. Jean Dal Colletto, représentant de la diaspora, suggère de réfléchir à un statut de la diaspora, comme au Pays Basque. « Il y a une véritable osmose entre les gens du Pays Basque et ceux qui ont été contraints de partir et de rester à l’extérieur. La participation des Corses de l’extérieur au CESEC est une conquête historique, mais la représentation de la disapora à la CDC est en dessous de ce qui devrait être. Quand on voit la représentation des Français de l’extérieur au sein de la représentation nationale, on pourrait s’en inspirer ».



Une motion sur les prix

Enfin, est abordée la question du prix du carburant à travers une motion, votée à l’unanimité, qui fixe deux priorités et cinq demandes insistantes. Pour faire face à l’urgence, la motion réclame, comme solution immédiate et applicable, la majoration des aides gouvernementales : « dans l’optique de corriger le surcoût induit par l’impossible non-recours au véhicule personnel, une majoration indexée sur le différentiel Corse-Continent constaté à la moyenne des prix à la pompe sur un exercice annuel, et plus largement du surcoût de la vie dans l’île et à la moyenne des salaires, des aides directes au consommateur ». Mais aussi, « le blocage immédiat du prix des carburants en Corse, indexé sur le différentiel Corse-Continent à la moyenne la plus basse constatée sur un exercice annuel ». Tout en réaffirmant son soutien à la démarche portée en ce domaine par l’Exécutif corse, la motion réclame, ensuite, la généralisation de l’indemnité compensatoire et la mise en place de l’Indemnité de trajet région corse (ITRC), négociée et validée par l'ensemble des parties prenantes en mars 2020. Egalement, la prise en charge à 100% par l'employeur de l'abonnement aux transports collectifs pour les salariés, et le soutien des initiatives locales pour proposer des transports en commun à des tarifs préférentiels, voire gratuits. Mais aussi l’intervention de la puissance publique pour lutter contre la situation de monopole dans l’approvisionnement et le stockage des carburants en Corse. Enfin, la mise en œuvre d’un cadre législatif et règlementaire dans la durée, « adapté aux contraintes et besoins spécifiques de l’île, en matière de fiscalité et de fixation des prix des carburants, à l’instar du mécanisme spécifique qui s’applique dans les territoires d’Outre-Mer ». Les avis ont été transmis à l’Assemblée de Corse qui se réunit, ces trois prochains jours, en session.



N.M.