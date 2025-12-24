CAPI récompense des entreprises corses engagées dans le développement du territoire

Reprise d’entreprise :

1er Alice Bonifacio (Palais Gourmand, Bastia)

2ᵉ Luca Rovello (Yayourt, Ajaccio)

1er Tiphaine Pietri (apicultrice, Jardin des Abeilles, Ocana)

2ᵉ Angélique Guidetti (Ovu Niulincu)

Prix spécial : Sophia Von Keyserlingk (Jardin de Bordeo)

1er Jean-Dominique Le Meur (horloger)

2ᵉ Théo Perrone (Erba Nera, chocolatier)

1er Franco Farsetti (TV Paese)

2ᵉ Association Valinco Loisirs

CAPI, l’association Corse Active pour l’Initiative, a remis ce 15 décembre ses 5ᵉ prix récompensant des entreprises engagées sur le territoire. L’occasion de mettre en avant le travail des chefs d’entreprise insulaires dans différentes catégories : reprise d’entreprise, dynamisme du centre-ville, jeune entrepreneur, agriculture responsable et durable, et économie sociale et solidaire.« L’idée est de mettre en valeur des entrepreneurs que nous avons accompagnés et financés, et qui ont été méritants », a expliqué Guy Pancrazi, président de CAPI, qui souhaite mettre en avant « l’entrepreneuriat qui crée de la valeur économique ». Des prix qui s’accompagnent de dotations financières, poursuit le président : « Il y a un prix financier de 4.000 euros pour le 1er et de 2.000 euros pour le 2ᵉ. Cela peut permettre le financement de projets d’investissement et de développement ». Car c’est bien là le cœur de métier de la CAPI : soutenir financièrement, avec ses partenaires, les entreprises insulaires. « Depuis sa création en 2003, nous avons accompagné 3.000 TPE en création ou en reprise, mais aussi 200 jeunes agriculteurs ». Pour Guy Pancrazi, cela représente 140 millions d’euros de financements, soit « 350 projets par an pour 10 millions d’euros et 400 emplois ».Avec cette remise de prix, la CAPI a également voulu mettre l’accent sur la problématique de l’attractivité commerciale des centres-villes, en récompensant deux entreprises pour leurs actions en faveur de l’animation et du dynamisme commercial. Des prix attribués à deux librairies : le 1er prix pour le café-librairie Bartleby’s à Ajaccio, le 2ᵉ prix pour la librairie Alma à Bastia. Ilena Clément, l’une des gérantes de la librairie ajaccienne, explique avoir voulu faire « le pari du centre-ville d’Ajaccio et de la rue Fesch ». « On a voulu participer au renouveau du centre-ville en créant un hub culturel avec des ateliers… avec une terrasse chaleureuse. Mais on organise aussi des événements, des dédicaces, des ateliers d’écriture, des lectures de contes pour les enfants », indique-t-elle. C’est cette volontée de recréer du lien social dans les centres-villes qui a été appréciée par le jury, explique Olivier Ribollier, de la librairie Alma à Bastia : « C’est une récompense qui vient reconnaître l’engagement qu’un commerce peut apporter au dynamisme et à l’attractivité du centre-ville. Les librairies indépendantes sont importantes pour le lien social, pour le débat, pour l’accès à la culture et à la formation. Une partie de la cohésion sociale passe par les librairies ».