"C'est la fin d'une anarchie urbanistique dans la cité de Lisula" : le PADD au centre du conseil municipal

Ce vendredi 19 novembre, le conseil municipal de Lisula s'est réuni afin de débattre sur le projet du futur PADD de la ville.

Après le vote du premier point inscrit à l'ordre du jour, la mise à jour des tarifs du port Isula Grande, qui prendront effet au 1er janvier 2022, le conseil s'est penché sur le dossier Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la cité Paoline. "C'est la fin d'une anarchie urbanistique dans la cité de Lisula," a affirmé Angèle Bastiani,en début de séance, ce qui a entraîné un petit échange houleux entre majorité et opposition. " A chaque ouverture de conseil municipal, votre majorité tape sur la gestion de l'ancienne mandature que vous qualifiez aujourd'hui d'anarchique".

Après cette échange, vite apaisée la mairesse a décrit le PADD comme "un véritable projet politique, que nous présentons au conseil municipal dans un premier temps puis aux administrés dans un second temps lors de la réunion publique de samedi 20. "



"Ce que nous voulons pour la ville : nous partons d'un constat de son l'évolution depuis plusieurs années, et forts de ce constat, nous proposons des solutions et aujourd'hui de vraies des orientations qui seront précisées dans d'autres documents du PLU", explique Benjamin Genuini, conseiller municipal délégué à l'urbanisme.