Budget de la Communauté des communes Pasquale Paoli : saisine de la chambre régionale des comptes

"Le budget comprend notamment une subvention d'équilibre non autorisée du budget général au budget annexe des déchets" souligne la préfecture.

Même si le préfet constate que des "efforts réels ont été réalisés en 2020 et 2021 pour combler un déséquilibre, ces efforts ne peuvent parvenir à rétablir une situation structurellement déficitaire."





Le préfet souhaite que la saisine de la chambre régionale des comptes "puisse être l’occasion de remettre à plat l’ensemble des données du sujet et de trouver les voies et moyens de retour à l’équilibre.

La communauté de communes pourra alors continuer de se développer sur des bases assainies, qui lui permettront d’assumer pleinement ses compétences, traditionnelles et nouvelles ."