Brigitte Bardot - L'association "Un Nid à toî(t)"du Centre-Corse a perdu sa marraine

"Super Bravo ! Merci mes merveilleuses amies des chats qui vous vous dévouez corps et âme pour sauver ces petits animaux laissés pou compte, si mal aimés et pourtant !
C'est un honneur pour moi d'être la marraine "D'un nid à toî(t). Je vous ronronne des baisers d'amour."
Ces phrases ont été écrites à l'été 2021 quand Brigitte Bardot sollicitée par un sympathisant de l'association, a accepté d'en être spontanément la marraine.
Ce dimanche tous les membres de l'association, basée à Castirla et qui intervient régulièrement sur Corte, et qui ont vécu cet épisode se sont souvenus du petit mot de BB adressé à "un nid à toî(t)".
Certains ont même retrouvé le petit mot de Brigitte Bardot.
Ils ont tenu à le partager.
