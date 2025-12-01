CorseNetInfos
Brigitte Bardot - L'association "Un Nid à toî(t)"du Centre-Corse a perdu sa marraine


La rédaction le Dimanche 28 Décembre 2025 à 11:30

Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans, des suites de complications liées à son âge avancé et un affaiblissement général, selon la Fondation Brigitte Bardot. Ses liens avec la Corse étaient bien réels : au-delà de ses passages dans la région ajaccienne et du tournage de son premier film dans l'extrême sud de l'île dans lequel elle interprète "Ti tengu cara" traduite en Français, dans le centre corse l'association "Un Nid à toî(t)"n'a jamais oublié le petit mot d'encouragement que lui a adressé, un jour, la star.



(Doc CNI)
(Doc CNI)

"Super Bravo ! Merci  mes merveilleuses amies des chats qui vous vous dévouez corps et âme pour sauver ces petits animaux laissés pou compte, si mal aimés et pourtant !
C'est un honneur pour moi d'être la marraine  "D'un nid à toî(t). Je vous ronronne des baisers d'amour."

Ces phrases ont été écrites à l'été 2021 quand Brigitte Bardot sollicitée par un sympathisant de l'association, a accepté d'en être spontanément la marraine. 
Ce dimanche tous les membres de l'association, basée à Castirla et qui intervient régulièrement sur Corte, et qui ont vécu cet épisode se sont souvenus du petit mot de BB adressé à "un nid à toî(t)". 
Certains ont même retrouvé le petit mot de Brigitte Bardot.
Ils ont tenu à le partager.






