Brevet 2025 : découvrez les résultats dans l'académie de Corse

L’attente touche à sa fin pour les collégiens corses. Après les épreuves passées fin juin, les résultats du brevet 2025 sont rendus publics à partir de ce lundi 7 juillet, à 17h. Ils seront progressivement disponibles jusqu’au vendredi 11 juillet, selon le calendrier établi par les académies.



Sur les 866 000 candidats inscrits cette année à l’échelle nationale, environ 3 400 collégiens ont planché en Corse. Pour la majorité, il s’agit du tout premier examen d’envergure dans leur parcours scolaire. Le Diplôme national du brevet (DNB) repose sur un total de 800 points, répartis entre le contrôle continu et les épreuves terminales. Il est attribué à tout élève ayant obtenu au moins 400 points.



Les épreuves écrites ont eu lieu les 26 et 27 juin. Les candidats ont d’abord été évalués en français et en mathématiques, avant de composer sur l’histoire-géographie, les sciences et l’épreuve orale. Pour ceux qui n’ont pas pu se présenter, une session de remplacement est prévue les 19 et 20 septembre.



Les résultats, transmis par le ministère de l’Éducation nationale, peuvent être consultés via les plateformes officielles ou les moteurs de recherche dédiés. Pour les collégiens, cette annonce marque la fin d’un cycle… et, souvent, le début des vacances.



Les résultats ICI