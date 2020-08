Bravone : Paul Cristelli retrouvé sans vie

C.-V. M le Mardi 18 Août 2020 à 07:35

Paul Cristelli dont la famille était sans nouvelles depuis dimanche soir à été retrouvé sans vie ce lundi. C’est sa fille qui avait donné l’alerte sur Facebook qui a fait part de la triste nouvelle par le même canal, « Mon père à malheureusement été retrouvé sans vie. Merci beaucoup pour vos soutiens et partages et à toutes les personnes et amis qui nous ont aidés à le chercher même si pour nous ces 24 heures d’angoisse ont été terribles. Demain nous serons à ses côtés » écrit-elle.

