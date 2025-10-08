Borgo : une enquête pour meurtre ouverte après la découverte d'un corps

Le corps d'un ressortissant suisse d'une soixantaine d'années a été découvert fin septembre sur une plage située sur la commune de Borgo et a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour "meurtre", a-t-on appris mercredi auprès du procureur de Bastia.



Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse-Matin.



"Après la découverte du corps et la réalisation des premiers examens médico-légaux, une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès", a précisé M. Navarre.



"Les premiers éléments médicaux semblent indiquer que la mort de la victime est consécutive à plusieurs blessures ou coups portés", a-t-il ajouté.

