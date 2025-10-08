Borgo : une enquête pour meurtre ouverte après la découverte d'un corps

CorseNetInfos
La rédaction avec l'AFP le Mercredi 8 Octobre 2025 à 19:35

Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour meurtre après la découverte du corps sans vie d'un ressortissant suisse sur une plage de la Marana le 29 septembre dernier.



Le corps d'un ressortissant suisse d'une soixantaine d'années a été découvert fin septembre sur une plage située sur la commune de Borgo et a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour "meurtre", a-t-on appris mercredi auprès du procureur de Bastia.
 
Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse-Matin.
 
"Après la découverte du corps et la réalisation des premiers examens médico-légaux, une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès", a précisé M. Navarre.
 
"Les premiers éléments médicaux semblent indiquer que la mort de la victime est consécutive à plusieurs blessures ou coups portés", a-t-il ajouté.
 




