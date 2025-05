Borgo et Lucciana : Deux accidents de la route font trois blessés légers

Le premier accident s’est produit vers 15h15 sur le cordon lagunaire, sur la commune de Borgo. Une voiture seule a été impliquée. À son bord, une femme d’une cinquantaine d’années, légèrement blessée, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers du centre de secours de Lucciana.



Plus tard dans la journée, aux alentours de 17h30, un second accident est survenu sur l’ancienne route nationale, à Lucciana. Pour une raison qui reste à déterminer, deux véhicules sont entrés en collision. Deux personnes, légèrement blessées, ont été prises en charge par les secours et transportées vers le centre hospitalier de Bastia.