Bonifacio : le ministre Marc Ferracci à la rencontre d'élus et de socioprofessionnels du territoire

La rencontre s’est tenue en présence de nombreuses personnalités insulaires parmi lesquelles se trouvaient le député de la 2e circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, le sénateur Jean-Jacques Panunzi, plusieurs maires comme José-Pierre Mozziconacci (Olmeto), Séverin Medori (Linguizzetta) et Marie-Hélène Padovani (San Martino di Lota).



Etaient réunis pour cette occasion des acteurs économiques impliqués dans le développement de l'économie insulaire : Jean-Marc Ettori (Corsicatours), Pierre-Paul Oggiano (SOLECO), ainsi qu’Antoine Aiello (président de Corsica Energia et président honoraire de l’Université de Corse) ou encore Jean-Dominique Valentini (Atelier Corse Fruits et Légumes). Tous étaient venus partager leurs réflexions, difficultés et aussi réussites auprès du ministre dans leur participation à l'industrialisation de la Corse.



À Bonifacio, il n'y a pas d’industrie en dehors de l’économie touristique. Un tourisme que la commune souhaite "durable, responsable, tourné vers l’avenir". Jean-Charles Orsucci a évoqué le projet d'une liaison maritime exemplaire avec la Sardaigne par la mise en place d'un bateau alimenté en hydrogène, mais aussi d’autres initiatives à fort potentiel environnemental, comme la transformation de l’ancienne décharge de Balistra en infrastructure industrielle de production d’hydrogène vert à partir d’énergie photovoltaïque, porté par Antoine Aiello. Un projet qui nécessite le soutien de l’État pour se concrétiser. D'autre sujets ont été soulevés comme les difficultés rencontrées par les professionnels de la filière photovoltaïque ou encore le coût du travail dans notre île dont l'activité demeure essentiellement saisonnière.



Durant cet échange, Marc Ferracci a rappelé que sa mission consiste à identifier les freins rencontrés sur les territoires pour mieux les faire remonter à l’échelle nationale et européenne, tout en réaffirmant sa confiance dans la capacité d'action des Corses.



Transition énergétique



Par ailleurs, Jean-Charles Orsucci a remercié publiquement le Syndicat d'Energie de la Corse-du-Sud Joseph Pucci pour le récent renouvellement de l’éclairage public de la commune, lequel permettra des économies d’énergie substantielles pour Bonifacio. L'édile a sensibilisé le ministre sur la demande du Syndicat visant à bénéficier des financements au titre du PTIC pour restructurer et moderniser les infrastructures les plus vétustes du département, répondant ainsi aux objectifs de modernisation et de transition énergétique fixés par l'Etat.