Boîtes de Noël pour les plus démunis : en Corse ce mouvement solidaire prend de plus en plus d’ampleur

Tout débute sur les réseaux sociaux. Stéphanie Carbone, Audrey Palmieri, Anne Poli et Stéphanie Sartori, quatre amies originaire de la région bastiaise, voient passer sur Facebook un post d'une association du continent montrant des boîtes de Noël à destination des personnes en situation de précarité. Tout de suite, elles partagent cela et se disent : pourquoi pas en Corse ?



Deux jours plus tard, le 19 novembre, c'est chose faite. La boîte au grand coeur 2B est prête à accueillir les dons en Haute-Corse. L'heure qui suit, la page Facebook explose si bien qu'en un jour elle recueille près de 192 000 vues et 3500 partages. "On ne s'attendait pas à un tel engouement, mais cette élan de générosité c'est magnifique", affirme Audrey Palmieri, à l'initiative des boîtes.



Très vite, des collèges, lycées et de nombreux commerces proposent leur aide et deviennent des points de collecte des dons. Aujourd'hui, il y en a 17 sur toute la Haute-Corse. "La boîte au grand coeur" a déjà récolté plusieurs centaines de paquets qui iront à partir du 13 décembre, à plusieurs associations comme le CHRS de Furiani, le foyer Saint Joseph, l'Isatis ou encore A Fratellanza à Bastia. "Nous avons été submergées de demandes, ça fait chaud au coeur de voir que les gens sont aussi solidaires", raconte l'une des fondatrice du projet. A priori, il devrait y avoir plus de dons que de bénéficiaires des associations, ainsi, les bastaises s'adresseront à d'autres associations ainsi qu'à des infirmières qui remarquent lors de leur tournée, des patients isolés, âgés et en situation de grande précarité.





Mais que mettre dans la boîte ?

"Le concept est simple et peu couteux c'est aussi pour cela qu'il a autant de succès", lance Audrey Palmieri. Pour réchauffer le coeur des personnes dans le besoin il suffit de glisser dans une petite boîte une gourmandise, un produit de beauté, un divertissement, un accessoire chaud et un mot doux. "On voit beaucoup de lettres ou de dessins d'enfants dans les colis c'est très beau", reprend-elle avant de rajouter "il y a de tout, certaines personnes y ont même glissé des tickets à gratter !"





Un effet boule de neige

Très vite, plusieurs personnes ont contacté les amies pour reprendre la démarche dans d'autres régions de Corse. A présent, il existe "La boîte au grand coeur 2A" qui s'occupe de toute la Corse-du-Sud excepté Ajaccio où la boîte solidaire a été créée. Pour la Balagne c'est la recyclerie solidaire Eco-créazione qui s'occupera de récupérer et redistribuer les boîtes.