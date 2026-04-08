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Blocage des ports corses : le SAMMM apporte son soutien aux pêcheurs et menace d’entrer dans le conflit


MP le Mercredi 8 Avril 2026 à 11:36

Alors que depuis mardi matin, les pêcheurs bloquent les ports de commerce corses, paralysant la desserte maritime de l’île, ce mercredi, le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande tient à afficher un soutien sans réserve au mouvement et met en garde contre toute tentative de recours à la force de l’État, au moment où la crise du carburant et ses répercussions économiques attisent les tensions sur l’île.



Depuis mardi matin, les pêcheurs bloquent l'accès aux ports de commerce corses avec leurs embarcations (Photo : Paule Santoni)
Depuis mardi matin, les pêcheurs bloquent l'accès aux ports de commerce corses avec leurs embarcations (Photo : Paule Santoni)
Le bras de fer s'installe et menace de se durcir. Alors que les ports de commerce corses sont bloqués par les pêcheurs depuis mardi matin, et que les navires assurant la desserte de l’île doivent de nouveau patienter au large ou sont bloqués à quai ce mercredi, d’autres secteurs d’activité menacent d’entrer à leur tour dans le conflit. 
 
Ainsi dans un communiqué, le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande (SAMMM) tient à apporter son « soutien inconditionnel aux revendications portées par les marins-pêcheurs ». « Ces revendications sont légitimes et reflètent, une fois encore, la déconnexion de l’État, ainsi qu’un manque d’anticipation et de réactivité face à une crise majeures », soulignent les marins en ajoutant : « Une nouvelle fois, le tissu économique local, pourtant fragile, se retrouve seul face à des aléas internationaux et contraint d’affronter cette crise sans accompagnement suffisant. Des solutions existent, et nous demandons à l’État de revenir à la table des négociations et de mettre fin à sa politique de pourissement de la situation ». Dans ce droit fil, s’il convient que les pêcheurs « sont aujourd’hui les acteurs visibles de cette crise », le SAMMM martèle qu’ils n’en « sont en aucun cas les responsables ».
 
« Nous serons particulièrement attentifs à l’évolution de la situation ainsi qu’aux réponses apportées par l’État », indique encore le syndicat en avertissant : « Si celui-ci choisit l’intimidation et recourt à la menace ou à la force pour débloquer la situation, le SAMMM n’hésitera pas à participer et à apporter son soutien sur le terrain ».  
 
Pour rappel, les pêcheurs ont entamé ce mouvement afin de réclamer des « mesures concrètes pour compenser le surcoût du carburant » et une « table ronde avec les dépôts pétroliers corses afin d’aligner le prix du carburant sur celui du continent », alors qu’ils subissent de plein fouet la flambée des prix des carburant et les effets délétères de réglementation européennes qui mettent en péril leur activité depuis des mois. 




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