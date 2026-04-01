Blocage au lycée de Balagne : les élèves réclament le retour de la cohésion et la relance du tournoi

À l’initiative du mouvement, Nicolas Aquaviva, président de la Maison des Lycéens et porte-parole de la mobilisation, évoque une démarche construite autour d’un besoin de retrouver du lien. « Aujourd’hui, les lycéens se sont mobilisés pour essayer de retrouver une certaine cohésion au sein du lycée de Balagne qui manquait », explique-t-il. Selon lui, la contestation s’est cristallisée autour du déplacement du tournoi du lycée, un rendez-vous emblématique dont l’avenir semble incertain. « Si le mouvement a pris forme, c’est parce que l’élément principal a été le déplacement du tournoi, qui se voit actuellement en danger. C’est ce qui a fait réagir les élèves de la Maison des Lycéens, qui se sentent de moins en moins à leur place au sein du lycée».



Au-delà de cet événement précis, les élèves pointent une perte de dynamique collective. Le blocage, qualifié de « manifestation », se veut avant tout un levier pour relancer le dialogue. « La situation avance avec des discussions avec la direction. On envisage de plus en plus de manifestations comme le tournoi, pour cette année ou l’année prochaine, afin de remettre en place cette cohésion », poursuit Nicolas Aquaviva.

Dans les revendications, un constat revient avec insistance, celui d’un manque d’implication générale. « On a toujours aussi beaucoup d’absentéisme et peu de motivation, de la part des lycéens comme des professeurs. Le but aujourd’hui, c’est de recréer l’envie d’avancer dans ce genre d’événements, en dehors du scolaire, pour recréer une vraie cohésion».

Les élèves attendent désormais des réponses concrètes, notamment sur l’avenir du tournoi, organisé depuis près de trente ans. « On espère une discussion qui tient la route pour remettre en place ce qui a toujours existé », insiste le porte-parole.



Face à cette mobilisation, la proviseure du lycée, Emeline Luciani, a tenu à apporter des éléments de contexte dans un communiqué. Elle rappelle d’abord les faits. « Depuis ce mardi 31 mars à 8h00, une centaine d’élèves du Lycée Polyvalent de Balagne manifeste contre le report du tournoi de football du lycée, initialement prévu le vendredi 10 avril». Une décision prise en conseil pédagogique le 26 mars, « à l’unanimité des professeurs présents », de reporter l’événement au 18 juin.

La direction avance deux raisons principales. « Le nombre de jours fériés au mois de mai, notamment les vendredis vaqués, met en danger les progressions pédagogiques à l’approche des examens », explique-t-elle, évoquant une contrainte directement liée au calendrier scolaire. À cela s’ajoute « un soutien de l’équipe de Vie Scolaire, très touchée par le décès de l’une des CPE, qui n’est pas en mesure d’apporter le soutien organisationnel habituel en ces douloureuses circonstances ».



Loin d’une suppression, la proviseure insiste sur une volonté de maintenir et même d’enrichir l’événement. « Afin de permettre un réel moment de cohésion et de fête, le conseil pédagogique a proposé un report à la date du 18 juin », précise-t-elle, ajoutant que cette journée pourrait également intégrer « une cérémonie de remise de récompenses aux élèves méritants ainsi qu’un bal de fin d’année ».

Elle souligne par ailleurs qu’un temps d’échange avait été proposé en amont. « Le vendredi 27 mars, la direction a invité les représentants lycéens à un temps d’échange sur le sujet, temps qui a été refusé par les lycéens».



Si la direction « condamne cette manifestation qui pénalise les apprentissages et la sérénité nécessaire à l’approche des examens », elle rappelle que « le lycée reste ouvert » et que les enseignants « accueillent les élèves qui souhaitent se rendre en cours ».



Derrière ce blocage, deux visions s’opposent. Celle d’élèves en quête de cohésion immédiate et celle d’une équipe éducative contrainte par le calendrier et un contexte humain particulièrement sensible. Mais pour les lycéens mobilisés, l’enjeu dépasse largement la seule question d’une date. « Le but aujourd’hui de cette manifestation, c’est de recréer l’envie d’avancer dans ce genre de journées organisées, en dehors du scolaire, pour recréer une vraie cohésion au sein du lycée », insiste Nicolas Aquaviva.



Dans cette dynamique, le cap fixé par les élèves est désormais clair, obtenir la re-convocation de l’ensemble des enseignants afin de trouver une date jugée convenable pour l’événement et relancer une véritable dynamique au sein de l’établissement. À ce stade, les discussions restent ouvertes et se poursuivent, laissant entrevoir la possibilité d’un compromis, à condition que chacun accepte de revenir autour de la table.