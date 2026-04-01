Biguglia : une course solidaire des écoliers au profit de l’autisme

Ce Jeudi 9 avril après-midi, le parcours santé situé à proximité de l’établissement s’est transformé en véritable terrain d’engagement et de générosité. Tous les élèves du primaire ont pris part à une course solidaire organisée en deux temps : les plus jeunes, du CP au CE2, ont couru de 14h à 15h, tandis que les élèves de CM1 et CM2 ont pris le relais de 15h à 16h.





Le principe était simple mais porteur de sens : chaque enfant avait, en amont, défini un objectif de nombre de tours à réaliser, après s’être entraîné avec son enseignant ou son enseignante. Les parents, de leur côté, s’étaient engagés à sponsoriser leur enfant en versant une somme fixée à l’avance pour chaque tour effectué. Une manière concrète de valoriser l’effort tout en soutenant une cause locale.

Sous un soleil printanier, les élèves ont fait preuve d’une grande motivation. Encouragements, entraide et bonne humeur étaient au rendez-vous tout au long de l’après-midi. L’événement a également permis de sensibiliser les enfants aux réalités de l’autisme et à l’importance de la solidarité.





L’établissement est par ailleurs engagé de longue date dans l’inclusion, puisqu’il accueille depuis 2014 un dispositif ULIS dédié aux élèves présentant des troubles du spectre de l’autisme. Parfaitement intégrés à la vie de l’école, les élèves de ce dispositif ont eux aussi pris part à la course, chacun selon ses possibilités, contribuant pleinement à cet élan collectif.

Les élèves de maternelle n’étaient pas en reste : venus encourager leurs camarades, ils ont aussi participé activement à l’organisation d’une vente de gâteaux. Le goûter qui a suivi la course a prolongé ce moment convivial, et l’ensemble des bénéfices de cette vente a été reversé, lui aussi, à l’association.





Grâce à cette mobilisation collective, près de 1300 euros ont pu être récoltés pour soutenir Aiut'a, qui depuis 2018 œuvre au quotidien pour les familles d’enfants autistes en leur permettant notamment d’emprunter du matériel adapté à leurs besoins spécifiques.

Une initiative à la fois sportive, éducative et solidaire, qui illustre parfaitement les valeurs de partage et d’engagement portées par l’école qui tient à remercier vivement tous les enfants et leurs parents pour leur belle implication dans ce projet!