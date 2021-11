Beau succès pour la 11ème édition de Bastia Ville Digitale

Inaugurée avec la pièce chorégraphique Immurtali à la Citadelle de Bastia, cette édition 2021 s’est poursuivie durant une semaine au centre culturel l’Alb’Oru et à A Casa Di e Scenze qui ont pu accueillir un public nombreux, curieux, bienveillant, enthousiaste. Ce fut l’occasion pour les participants de découvrir les ateliers numériques mis en place par EMAHO, s’essayer à différents outils du digital grâce aux Journées Immersions des métiers de graphiste, développeur et community manager, d’assister aux réunions Risques et usages d'Internet où il a été question d'Éducation aux Médias et à l'Information. L’opportunité aussi pour les collégiens de travailler sur une idée pour améliorer leur quartier avec l’Usine à projet.Cette 11édition de Bastia Ville digitale s'est clôturée samedi avec la Lupinu Factory, ses ateliers numériques dans tout le quartier ainsi qu'avec l'Arena Social Club dans les Jardins suspendus du Musée de Bastia.EMAHO a enchainé avec son Innovathon, trois jours de travail intense à L’Alb’Oru autour d’un enjeu majeur pour l’avenir insulaire : le tourisme durable. 14 équipes avaient été sélectionnées pour répondre à des défis sur le slow tourism, les déchets, la consommation locale, le déplacement et l’hébergement en proposant des solutions qu’elles ont imaginées, montées, phototypées et pitchées au terme de 36 heures de travail.Emaho ne sera pas en reste cette semaine puisque l’association propose à Porto Vecchio, Digital Factory in Cità ce samedi 13 novembre de 14h à 18h à la médiathèque de la Cité du sel. Au programme MAO, codage, robotique, graphisme, trucage vidéo, fake news, FIFA, Mario Kart et Retro Gaming.Le 27 novembre ce Digital Factory in Paesi se déroulera à Peri, en partenariat avec Canopé, de 13h30 à 17h30au Centre Social U Liamu Dravulinu. Sur place les ateliers MAO, robotique, FabLab, FIFA, Mario Kart, médiasphère (jeu d’éducation aux médias), scratch (création de jeu vidéo), prisonnier quantique (Serious game).Enfin, les 1, 2 et 3 décembre se dérouleront trois journées immersives à la M3E (édition de Mémoires Vivantes l’occasion de découvrir les métiers de graphiste, monteur vidéo et community manager. Association émaho Corse - Palais Saint Antoine - entrée A - Bastia 20200