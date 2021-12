Bastia : une année bien remplie pour la SNSM

Rien que pour la station Bastia,lors de 17 interventions, un retirement de voilier coulé a été effectué, 12 entraînements et trois journées de formation ont été réalisés. « L’essentiel des interventions a été l’assistance aux voiliers, vedettes et jet ski pour diverses causes comme des pannes moteur, des voies d’eau, des avaries de barre, des bateaux à la dérive ou encore des échouements », précise le président de la station de Bastia Pierre-Marie Luciani.Si, la première d’entre elles a eu lieu en janvier, la dernière en octobre. Pierre-Marie Luciani se souvient de chacune d’entre elles : « Trois nous ont particulièrement marqué : l’annexe du Wally en train de couler dans le port de Brandu, le voilier Thula abimé sur la digue du port de Toga et qui a coulé dans le chenal lors de la tentative de récupération, le voilier Pegase à la dérive avec voie d’eau, de nuit par une très forte houle et avec un skipper en difficulté, récupéré au large de Macinaghju ».Autant de missions réalisées bénévolement.Ses seuls financements proviennent de dons de particuliers, d’associations, de collectivités et d’entreprises. Cette année, ils ont permis à la station de Bastia d’acquérir« Il faut remercier chaleureusement les entreprises Publi2b, Technirenove, Fusella CM, Franceschini BTP Borgo, Soleco, Proequip, le Garage AS et le Rotary Club de Bastia pour ces financements. Sans eux cela n’aurait pas été possible ! », explique Pierre-Marie Luciani.