Bastia : un succès fou pour le dernier thé dansant de l’année du Ccas

Ce sont plus de 150 personnes qui ont fait la fête et se sont déhanchées ce dimanche après-midi à la salle polyvalente de Lupino.

Au rendez-vous ? Joie, bonne humeur, partage intergénérationnel et convivialité pour ce dernier thé dansant de l’année.





Prochaines animations du CCAS, A Festa di l’Anziani, le vendredi 9 décembre avec le groupe Diana di l’Alba et distribution de friandises et pour clore l’année, le traditionnel réveillon du samedi 31 décembre qui se déroulera cette année au Centre Culturel Alb’Oru.





Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour ce réveillon au CCAS* (entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, de 10 à 30 euros pour les adultes, selon les impôts).



* Inscriptions réveillon prises uniquement les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14h à 15 h 30 au CCAS (Ancien Hôtel de Ville, Place du marché 2e étage).

Tél. : 04 95 55 97 84 et 04 95 55 96 45