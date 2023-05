Bastia : un plateau exceptionnel pour les 30 ans de carrière de Jean Lorenzi

Jean Lorenzi est venu à la chanson presque par hasard. En roulant dans sa voiture, il a été envouté par la voix d’Antoine Ciosi interprétant Nostalgie de Michel Mallory. « C’était en 1988, sur la place St Nicolas. Ça a été un déclic » se souvient-il. « Ensuite j’ai poussé une ou deux fois la chansonnette lors de soirées en mon village de Sisco. Des gens m’ont encouragé mais je n’y prêtais pas trop d’importance. Et puis en 1991 je me suis retrouvé seul sur scène un soir dans un établissement de Sisco. Et ce soir là on m’a fait un contrat d’un an ! ». Jean Lorenzi se souvient aussi de cette belle soirée en Balagne chez la regrettée Maryse Nicolaï. « Après avoir chanté quelques chansons, elle m’a pris à part et m’a dit : surtout, Jean, n’arrête jamais de chanter ». Elle m’a aussi encouragé à m’accompagner à la guitare. J’ai donc pris des cours avec un ami, François Berlinghi.





Un beau répertoire de chansons anciennes

A son répertoire tout d’abord des chansons des illustres de l’époque : Antoine Ciosi, Tony Toga, Charles Rocchi, les Frères Vincenti…. Et puis, désormais guitariste, il s’est mis à écrire et composer ses propres chansons. « Tout m’inspire : la Corse, la nature, l’amour, l’amitié... ». Des titres réunis sur un album paru en 2006. Ce mercredi soir sur la scène du théâtre, Jean Lorenzi sera accompagné de nombreux artistes insulaires : Tempête, I Mantini, Orizonte, Maï Pesce, Armand Paoli, Pasqua Rossi, Pedru Baldi, Christian Clemenceau, Jean-Louis Constant, François Berlinghi, Ange Orati, Sergio Masala, , Pierre Agostinetti…. Une belle fête de la chanson corse à ne pas manquer.