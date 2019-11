Bastia, son histoire, ses habitants, ses activités en un clic sur Gallica !

Gallica s’adresse à tout lecteur, du curieux au bibliophile, du lycéen à l’universitaire.

Mercredi soir à la Bibliothèque patrimoniale Prelà, à l’invitation de Linda Piazza, responsable des lieux, Arnaud Dhermy, chef de la mission" coopération régionale, communication, formation, Direction des Services et des réseaux / département de la coopération" à la Bibliothèque nationale de France, a présenté cette page.

En un seul clic on peut ainsi consulter l'ensemble des ressources numérisées concernant Bastia, son histoire, ses habitants, ses activités.

Au sein d'une rubrique consacrée aux grandes villes françaises, la page Bastia donne un accès direct et gratuit à plusieurs centaines de ressources publiées sur la cité entre le 18ème siècle et la 1ère moitié du 20ème siècle : ouvrages importants ou méconnus, photographies anciennes, plans, presse ancienne, livres et articles, bulletins de société savante, publications officielles, délibérations du conseil général, récits de voyageurs, programmes culturels, etc.

CNI a assisté à la présentation de cette page consacrée à Bastia