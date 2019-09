Bastia : samedi la première édition de « Musica Day »

« Cette manifestation se veut un échange entre musiciens professionnels, amateurs et public » souligne Lydie Boissier, de l’association « à viulin’è più » créée par Raphaël Pierre, professeur de musique à l’Ecole de musique de Bastia et qui il y a 3 ans avait déjà initié un projet similaire à Folelli. «La mairie souhaite promouvoir la musique sous toutes ses formes et a donc fédéré les énergies de ces deux associations qui avaient chacune un projet dans ce style » explique de son coté Eloïse Casanova, responsable de l’Action Culturelle à la ville de Bastia.

Et le résultat est plus que prometteur. Ainsi ce samedi de 11h à 23 heures, à l’extérieur et à l’intérieur de L’Alb’Oru, ce sera l’occasion de vendre, acheter, échanger, écouter avec de nombreuses animations (Foire aux instruments Foire aux vinyles,,Foire au CD, Foire aux matériels de sonorisation, Expositions d’artisans, musiciens Luthiers, Magasins de musique, Food-truck, Concerts et apéro musical avec collectif DJ La Clarté en compagnie du soundtruck La Donna Mobile de l’association ANT, Art & Noces Troubles, Ateliers mix et Mao avec « La Clarté »





« Notre association La Clarté a été créée à Ajaccio et possède de nombreux relais sur l’île » explique Fabrice Rougier. «Nos animations sont basées sur la promotion de la musique électronique, faire découvrir ses artistes souvent peu connus. On fait d’ailleurs tous les dimanches sur nos réseaux sociaux des digging avec des platines vinyles dan tous les coins de Corse ». Lors de cette 1ère édition « La Clarté » proposera des ateliers pédagogiques avec initiation au mix avec des platines vinyles.

« Ce sera une sorte de fête de la musique sous un autre concept » ajoute Eloïse Casanova. « L’occasion de rassembler tout le monde à l’heure de la rentrée des écoles de musique. Une manifestation adaptée à un public familial »

CNI a rencontré les organisateurs