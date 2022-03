Bastia participe à la Fête du timbre samedi et dimanche

Partenaire de cette Fête du timbre, Philapostel Corse. « Notre association existe depuis 30 ans » indique Serge Diacono, son président. « Notre siège social est situé à Bastelicaccia et nous avons plus d’une centaine d’adhérents ».

Au niveau national Philapostel (Phila pour philatélie, Post pour La poste et Tel, pour France Télécom qui était partenaire à l’origine) a été créée par des postiers il y a 70 ans et regroupe 2700 collectionneurs sur tout le territoire français. Philapostel corse est aussi affiliée à la Fédération Française des Associations Philatéliques. « Notre association est aujourd’hui un club multi-collections car nous avons des adhérents passionnés de cartes postales, de monnaies voire de capsules de bouteilles. Nous nous réunissons très régulièrement pour préparer nos collections, pour échanger, acheter des objets qu’on nous envoie. On se greffe aussi sur d’autres manifestations. Par exemple en mai nous serons à la foire du fromage de Venaco et on espère y créer un timbre et des cartes avec des bergers. Par le passé on a aussi édité un timbre sur le GR20, le Monte Cinto ou encore Napoléon »

Lors de cette Fête du timbre à Bastia, un des collectionneurs de L’Ile Rousse exposera sa collection consacrée au train corse. « On exposera aussi d’autres documents et on fera des cartes souvenirs. Notre association comprend 90% d’adhérents en Corse du sud et on essaye de se faire connaitre en Haute-Corse. Aussi l’an passé pour cette Fête du timbre nous étions à L’Ile Rousse ».

Puisque vous voilà affranchi, rendez-vous donc ce week-end sur la place St Nicolas.