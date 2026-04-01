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Bastia : mobilisation du personnel de la CAF après une agression verbale


La rédaction le Lundi 13 Avril 2026 à 17:46

Le personnel de la Caisse d’allocations familiales de Haute-Corse a décidé de se se mobiliser ce mardi 14 avril 2026 à 11 heures devant le siège de l’organisme, situé 7 avenue Jean Zuccarelli à Bastia pour protester contre l'agression verbale dont a été victime un de ses agents.



Bastia : mobilisation du personnel de la CAF après une agression verbale
Cette mobilisation fait suite à une agression verbale jugée violente survenue lundi 13 avril à l’encontre d’un agent d’accueil. Dans un communiqué, la direction condamne « avec la plus grande fermeté » ces faits et indique qu’une plainte a été déposée immédiatement.
La CAF souligne que ce type de comportement porte atteinte à la dignité des agents et au bon fonctionnement du service public.
Les salariés entendent ainsi afficher leur soutien à leur collègue et rappeler que les incivilités sont inacceptables. Ils insistent sur la nécessité du respect mutuel pour permettre l’exercice de leurs missions dans des conditions normales.
L’organisme réaffirme enfin que la violence, sous quelque forme que ce soit, n’a pas sa place dans ses locaux.
 

Le communiqué de la CAF





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