Bastia : mobilisation du personnel de la CAF après une agression verbale

Cette mobilisation fait suite à une agression verbale jugée violente survenue lundi 13 avril à l’encontre d’un agent d’accueil. Dans un communiqué, la direction condamne « avec la plus grande fermeté » ces faits et indique qu’une plainte a été déposée immédiatement.

La CAF souligne que ce type de comportement porte atteinte à la dignité des agents et au bon fonctionnement du service public.

Les salariés entendent ainsi afficher leur soutien à leur collègue et rappeler que les incivilités sont inacceptables. Ils insistent sur la nécessité du respect mutuel pour permettre l’exercice de leurs missions dans des conditions normales.

L’organisme réaffirme enfin que la violence, sous quelque forme que ce soit, n’a pas sa place dans ses locaux.

