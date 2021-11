Bastia : les anciens se forment à l'informatique

Comme lors de la 1ère session, en juin dernier, une bonne dizaine d’anziani avaient souhaité s’initier à cet outil presque indispensable aujourd’hui : la tablette numérique. Cette formation, la 2ème donc, s’inscrivait dans le cadre des actions de lutte contre la fracture numérique initiées par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bastia. «Trois accueils numériques gratuits sont désormais opérationnels à Bastia : au centre social de Paese Novu, à la Maison des Services Publics de Lupinu et au CCAS place du marché » explique Jean Giambelli directeur de l’institution.



Ainsi depuis le mois de juin des ateliers de formation à l’informatique sont mis en place à destination des seniors. « A la fin de chaque session, après évaluation par les professionnels, la commission permanente du CCAS, attribue à chacun des stagiaires une participation financière de 250 € destinée à l’achat d’une tablette numérique et un diplôme validant le stage.» précise de son coté, Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. Durant cette session les formateurs ont pu inculquer aux stagiaires les bases de l’informatique afin qu’ils puissent être ensuite autonomes avec une tablette : Comment allumer, mettre en veille ou éteindre une tablette, comment la recharger, utilisation de l’écran tactile, configuration et personnalisation de la tablette, connexion Wi-Fi … Autant de thèmes qui ont été passés en revue. A l’issue de cette formation les stagiaires se sont vus remettre un diplôme et un bon d’une valeur de 250 euros à valoir sur l’achat d’une tablette. La demande est telle que d’autres sessions sont d’ores et déjà programmées



*CCAS de Bastia - Place du Marché : 04 95 55 96 45 / 04 95 55 96 46