Bastia : le Collège Culinaire de France distingue la crémerie A Tinella

En mai 2018, Gaetan Tullio et Pierre-Marie Antonini ouvrait au 15 rue Napoléon, A Tinella, l'unique crémerie de Bastia. Un an et demi plus tard, le commerce reçoit l'appellation de qualité du Collège Culinaire de France*. Une belle récompense pour Gaetan Tullio, passionné de fromage depuis son plus jeune âge.



Ce jeune homme a pris le pari en 2018 de proposer aux Bastiais près de 200 produits triés sur le volet, provenant de petites fermes du monde entier. En effet, il se bat farouchement contre les grands groupes industriels et met en valeur les petits producteurs dont les fromages ont "l'aspect du terroir".

Gaetan Tullio explique : " Les produits que je vends ne sont pas forcément beaux car pas standardisés. Moi je ne veux pas des fromages qui se ressemblent mais des produits qui sont faits à la main et avec beaucoup d'amour."



Ce passionné est incollable sur l'histoire des fermes dont il vend les produits. C'est avec beaucoup d'émotion que Gaetan raconte une anecdote sur son fromage préféré, l'Epoisses : "Ce fromage de Bourgogne est lavé au marc de Vin. Mon producteur est l'un des derniers à fabriquer l'Espoisses au lait cru et fermier. Il est important de garder les savoirs-faire et c'est ce que je privilégie en le commercialisant."



A 15 ans, Gaetan se dirige vers le lycée hôtelier où son amour pour le fromage s'exprime déjà. Il raconte en souriant : "J'étais le seul qui voulait goûter du fromage à 8 heures du matin et cela ne m'a jamais quitté."

Pour partager sa passion, il organise des soirées découverte trois fois par semaine. Une bonne occasion pour sa clientèle de se familiariser avec des fromages venus du monde entier.



L'été, Gaetan pourra très bien vous parler de ses chèvres frais aromatisés, de sa tomme au pesto ou des mozzarella en tout genre. En hiver, ce sera le Mont d'or, la raclette et le Salerce qui s'inviteront sur ses étales.

*Fondé par 15 chefs français, reconnus internationalement, le Collège Culinaire de France s’est donné comme vocation de promouvoir la qualité de la restauration en France et dans le monde