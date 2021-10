Bastia : la course aux gourmandises bat son plein au salon du chocolat

La même exigence de qualité prévaut chez Dominique Vitti.

Il ne peut d'ailleurs en aller autrement.

"On ne peut travailler un fruit qui n'est pas frais ou qui ne serait pas de qualité" explique le fondateur de Castagna corsa qui s'est spécialisé dans le marron corse - et uniquement - glacé, le cédrat confit et de s confitures artisanales de châtaignes, de clémentines et de cédrats.

Une exigence qui nécessite une implication de tous les instants.

Mais pour Dominique Vitti cela vaut pour toutes ses activités nombreuses et qui ce sera, sans doute, encore le cas le jour où il décidera de lever le pied. Ou de passer la main

"On ne peut s'engager dans l'aventure qu'à la condition de faire dans la qualité. J'y veillerai tout particulièrement".

En attendant ses marrons glacés, ses cédrats confits et ses confitures font encore, et toujours, le régal des amateurs de bonnes et belles choses bien de chez nous !