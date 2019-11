Bastia : il mord les policiers qui essaient de le maîtriser

La première intervention s’est déroulée ce vendredi à 7 heures devant le commissariat de Bastia où un équipage de police secours a été amené à iintervenir auprès d’un un individu « ne jouissant pas de toutes ses facultés et refusant de se faire contrôler.

Lors de sa poursuite, ce dernier zigzague à travers les véhicules. Et alors qu'il se réfugie sous un camion, il parvient à mordre les fonctionnaires de police. L'individu a été pris en charge par les services psychiatriques »



La seconde interviention a eu lieu à 10h35 lorsque la brigade motocycliste a voulu procéder au contrôle d'une conductrice éprouvant des difficultés à manœuvrer son véhicule. « Les policiers constataient alors son état d'ivresse (1.19 milligrammes d’alcool d'air expiré). Elle finit donc sa manœuvre en cellule de dégrisement , son permis lui a été retiré immédiatement et sa voiture placée en fourrière »