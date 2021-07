Bastia : ce samedi Lupinu sera in festa !

Lupinu in Festa revient pour une troisième édition ce samedi 10 juillet et ouvre les festivité d'été à Bastia.



Au programme de cette journée qui attire chaque année plusieurs centaines de personnes, des visites guidées de l'exposition "Dante, témoin éclairé de la science au Moyen-Âge" à la Casa di e scenze dès 9 heures. A dix heures jusqu'à midi, l'association Water Family viendra échanger avec les enfants sur le thème des inondations. De 14 à 16 heures, Corsic'animazione présentera quant à lui le monde marin.



Les familles seront ensuite invitées dès 16 heures à rejoindre le boulodrome de Lupinu où des jeux gonflables, un manège petit train, atelier tattoos paillettes seront installés gratuitement. Il y aura même une chasse aux trésors. Ces animations se tiendront jusqu'à 20 heures.



L'objectif de cette journée qui se déroule habituellement à la fin août est selon Linda Piperi, adjointe au maire et déléguée à l'animation :"d’investir plusieurs lieux dans les quartiers et de créer des liens entre les bastiais grâce aux évènements festifs, mais aussi de déconcentrer les actions culturelles de la ville au plus près des habitants".



Ainsi, à 21 heures c'est le fameux groupe Bande à part qui jouera sur la place Claude Papi au plus grand bonheur des habitants du quartier qui pourront danser jusqu'au bout de la nuit lors du grand bal populaire animé par Dj Armand Paoli, qui débutera après le concert à 22h30.



Si aucune jauge n'a été fixée pour le concert et le bal, la mairie de Bastia laissera tout de même à disposition des masques ainsi que du gel anti-bactérien.