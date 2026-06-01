Bastia accueille la "Raquette de Corail" en août, la prestigieuse compétition européenne de tennis U12

Le timing ne pouvait pas mieux tomber. Deux jours après la victoire de Mirra Andreeva à Roland-Garros 2026, la jeune Russe rejoint une liste de champions qui ont tous un point commun : être passés par la Raquette de Corail, tout comme Andy Murray, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Iga Swiatek ou Emma Raducanu. "C'est un véritable laboratoire du haut niveau, en espérant retrouver ces jeunes filles cinq à six ans plus tard en finale de Grand Chelem", a déclaré Philippe Medori, président de la Ligue Corse de Tennis. Les huit nations qualifiées à l'issue d'une phase de qualification réunissant quarante pays amèneront chacune trois joueuses, soit vingt-quatre jeunes athlètes sur les courts en terre battue de Lucciana. Il s'agit du seul titre européen toutes disciplines confondues décerné en Corse.
Un transfert arraché de haute lutte
Le déménagement depuis la région ajaccienne n'a pas été une évidence. "On n'avait évidemment aucune certitude, mais on a fait valoir nos avantages et nos arguments", confie Philippe Medori, qui a bataillé pour conserver l'épreuve sur l'île face aux sollicitations d'autres territoires européens. Le Centre Territorial de Lucciana, seul équipement du territoire répondant au cahier des charges européen, a été l'argument décisif. La compétition sera organisée uniquement sur le site de Lucciana, avec des navettes vers Bastia pour les cérémonies. Aucun contrat à long terme n'est encore signé, mais Medori se veut confiant : "Après 32 ans à Ajaccio, il n'y a pas de raison qu'on nous enlève l'épreuve si on la réussit cette année."
Un lancement festif au cœur de Bastia
La compétition sera officiellement lancée le mercredi 5 août avec plusieurs temps forts en ville : présentation des équipes sur la Conca Marina à 17h, cérémonie d'accueil et tirage au sort dans la cour du Musée de Bastia à 18h, puis réception dans les jardins suspendus du Musée à 19h. Gail Benedetti, quatre fois vainqueur de Roland-Garros en double et ancienne directrice technique nationale, a été désignée marraine de l'événement. L'accès aux matches sera libre et ouvert au grand public.
Des ambitions qui vont au-delà du tournoi
Pour Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d'Agglomération de Bastia, la Raquette de Corail n'est qu'un premier pas. " C'est vraiment lié à l'économie, au tourisme et au sport, on a une vraie carte à jouer. " Une vision partagée par le maire de Bastia, Gilles Simeoni, présent pour afficher le soutien de la municipalité à cet événement d'envergure. Le président de la CAB a également évoqué l'espoir d'accueillir à terme un tour de Coupe Davis au stade Armand Cesari. Concernant une éventuelle reprise de la compétition masculine, abandonnée depuis 2006, il a répondu : " Si la Ligue arrive à élargir le spectre, nous serons preneurs. "
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