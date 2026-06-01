Bastia accueille la "Raquette de Corail" en août, la prestigieuse compétition européenne de tennis U12

Pour Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d'Agglomération de Bastia, la Raquette de Corail n'est qu'un premier pas. " C'est vraiment lié à l'économie, au tourisme et au sport, on a une vraie carte à jouer. " Une vision partagée par le maire de Bastia, Gilles Simeoni, présent pour afficher le soutien de la municipalité à cet événement d'envergure. Le président de la CAB a également évoqué l'espoir d'accueillir à terme un tour de Coupe Davis au stade Armand Cesari. Concernant une éventuelle reprise de la compétition masculine, abandonnée depuis 2006, il a répondu : " Si la Ligue arrive à élargir le spectre, nous serons preneurs. "

