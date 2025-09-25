Bastia à l’heure catalane pendant quatre jours

Spectacles gratuits en plein air,

Echanges culturels entre artistes corses et catalans, favorisant un dialogue artistique riche et inspirant.

Moments festifs: cavalcades, concerts, expositions de jeux traditionnels, et la Nuit du Feu, véritable marqueur de la tradition catalane.

Mise en valeur du patrimoine local

Prugramma :

18H00 - 19H30 - Place Saint Nicolas : Danse de sardane avec la participation des groupes catalans: Cobla Amposta, Fonts de Valldans, Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa, Colla Xalem – Agrupació Sardanista de Bellvís21h00 - 22h30 - Place Saint Nicolas : Spectacle inaugural réunissant tous les groupes de l’Aplec, pour une célébration du folklore catalan.22h00 - 23h00 - Place Saint Nicolas : Chants d’havanères avec dégustation de rhum brulé et la participation des groupes : Aiguabarreig, EppòToute la journée – Espace IRA / Espace Catalogne : Exposition de l’Aplec : La Danse des Bâtons – Origines et diversité10h30 - 12h00 · Auditorium du Vieux Port Grande Cavalcade (parade) de l’Aplec, avec la participation de tous les groupes. Parcours : Auditorium du Vieux Port → Quai 1er Bataillon de Choc → Quai des Martyrs de la Libération → Rue Monseigneur Rigo → Rue Cardinal Viale Prélat → Rue Jacques Faggianelli → Rue Napoléon → Place Saint-Nicolas avec en clôture festive, un tir final à la corde.11h00 – 13h30 : Place Saint Nicolas : Exposition de jeux traditionnels et Ateliers de culture avec la participation des groupes Morràpita, Corsica Morra, Companya de jocs l’Anonima, Federacio Catalana de Jocs, Esports i deperts traditionals12h00 - Place Saint Nicolas : « L’Heure du Vermouth » avec RAB Radio et dégustation du Vermouth de Falset12h00/13h30 - Place Saint Nicolas : Danse de sardane : avec la présentation de la « Sardana d’Adifolk », une œuvre de Daniel Gasulla Porta et la participation des groupes Catalans (Cobla Amposta, Fonts de Valldans, Ponts, Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa, Colla Xalem , Agrupació Sardanista de Bellvís)Dans l’après-midi – Place Saint-Nicolas : Exposition de « Lo Ranxo » de Ponts, gastronomie catalane des Pyrénées avec la présence des groupes: “Lo Ranxo”, Ajuntament de Pons et L'Archetti Bastiacci16h30 – Eglise Saint Jean Baptiste : Concert de polyphonies avec le groupe I Maistrelli et le groupe catalan FCEC Catalane18h00 – 19h45 – place Saint Nicolas : Démonstration de danses catalanes et corses avec la participation de : Cobla Amposta, Esbart Egarenc del Social, Associació Som Riu d'Or, Ball de Bastons de Montblanc, Ball de Bastons els Ximplets dels Hostalets de Pierola, Associació de Bastoners Estelladors de Prats de Lluçanès, Bastoners de Caldes de Montbui, Ghjuventù in Ballu20h00 – 20h45 – place Saint Nicolas : Chansons de taverne et démonstration de la Morra catalane et corse avec les groupes Aiguabarreig · Morràpita et Corsica Morra21h00 – 22h15 – place Saint Nicolas : Spectacle «La Festa Major en Catalogne», avec la présence de tous les groupes de l'Aplec22h15 – 22h45 – place Saint Nicolas : La Nuit du Feu, spectacle pyrotechnique présenté par les groupes catalans : Colla de Diables Sheron de Móra d'Ebre et Associació Cultural l'Embruix Drac del Morell22h45 – 23h30 – place Saint Nicolas : Bal folk avec la présence du groupe corse : L'Arcusgi et du groupe catalan : Aiguabarreig, et dégustation du «Ranxo» de Ponts avec "Lo Ranxo" Ajuntament de PontsToute la journée – Espace IRA / Espace Catalogne : Exposition de l’Aplec : La Danse des Bâtons – Origines et diversité10H00 - Eglise Saint Jean Baptiste : Chants choraux pendant la messe avec la participation des confrères et du groupe catalan Cor de Cambra de la FCEC ·10h30 - 11h00- Place oratoire de la confrérie Saint Roch : Parade festive de danseurs aux bâtons avec la participation des groupes de l’aplec (Amics dels Gegants - Montblanc · Gegants de Ribes de Freser · Colla Gegantera La Patufa - Llinars del Vallès · Colla Gegantera del Barri de Molins - Mataró · Associació Cultural l’Embruix - Drac del Morell · Àguila de Tortosa - Associació Cultural Ferreries Llampec Nois · Ball de Bastons de Montblanc · Ball de Bastons, els Ximplets dels Hostalets de Pierola · Associació de Bastoners Estelladors de Prats de Lluçanès · Bastoners de Caldes de Montbui.) Parcours : Rue Napoléon → place Saint Nicolas11h00 – 13h30 - Place Saint-Nicolas : Démonstration de jeux traditionnels et ateliers de culture populaire avec les groupes Catalans et Corses : Morràpita, Corsica Morra, Companyia de Jocs l'Anònima , Federació Catalana de Jocs et Esports i Deports Tradicionals.12h00 - Place Saint-Nicolas : « l’heure du Vermouth » avec radio rab et dégustation du vermouth de falset12h15 – 13h45 – Place Saint Nicolas : Danse de Sardane avec les danseurs des groupes Cobla Amposta , Fonts de Valldans , Ponts · Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa et Colla Xalem - Agrupació Sardanista de Bellvís16h00 - 17h30 : Eglise Saint Jean Baptiste : Concert de cobla et de chants choraux avec les chorales corses spartimusica, citadell’anima, praticalingua et chorale du monde et les chorales catalanes Cobla Amposta, Cor de Cambra de la FCEC et camprodon17h45 – 18h30 : Place du marché : Constructions humaines « Danses et Figures » avec les troupes de danses catalanes (Ball de Valencians - Esbart Albada de Tàrrega · Ball de Cercolets de Vilafranca del Penedès · Ball de Pastorets, Saltsipals dels Hostalets de Pierola)19h00 – 21h00 : Spectacle de clôture du 37e Aplec International de Bastia - Corse avec « Joan Amades et le costumier catalan » et la présence de tous les groupes de l’Aplec.