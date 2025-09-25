Bastia à l’heure catalane pendant quatre jours

« Cet événement exceptionnel est le fruit d’une coopération entre la Catalogne et la Corse » explique Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture, à la langue et culture corses, aux industries culturelles et créatives et à l'ouverture au monde méditerranéen., lors de la présentation ce jeudi 25 septembre de la trente septième édition de l’APLEC Internacional.corsica/Bastia-se-prepare-a-celebrer-la-culture-catalane-avec-l-Aplec-International-2025_a82688.html .
A l’origine de cette communion entre les deux peuples méditerranéens, l’adoption par la Collectivité de Corse en novembre 2022 d’un projet de coopération transfrontalière visant à rapprocher la Catalogne et la Corse à travers des initiatives culturelles communes.
Cet engagement a marqué le début d’un partenariat avec l’association Adifolk, Associació per a la Difusió del Folklore, une organisation à but non lucratif fondée en 1972, dédiée à la promotion de la culture populaire catalane à travers l’Europe et le monde. Elle organise notamment les Journées Internationales Folkloriques et « l’ Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics ».
L’Aplec créé en 1988, se veut le porte-drapeau des traditions catalanes et chaque année, ce festival pose ses valises dans une ville européenne ou au delà, offrant aux habitants une immersion dans les danses, musiques et coutumes de la Catalogne.
Après Cracovie, Grenoble, Copenhague, Budapest, Timisoara ou encore Washington, sur recommandation de la Collectivité de Corse, Bastia a été choisie pour accueillir la 37e édition de l’Aplec International. « C’est un immense honneur, une grande fierté d’accueillir cet événement » déclarait Pierre Savelli, maire de Bastia, lors de la présentation de ce festival, ce jeudi 25 septembre, dans les locaux de l’IRA qui servira en quelque sorte de base arrière à la manifestation. « Au début, face à l’envergure de cette organisation on a pris peur mais on a vite été rassurés par leur savoir-faire, leur expérience. Au cœur de ce dialogue méditerranéen, il y a cette volonté forte de faire vivre l’histoire et l’identité de nos peuples, de nos langues et de nos cultures, dans un esprit d’échange et d’enrichissement mutuel ». Lui emboitant la parole, Ivan Besora, président d’ADIFOLK expliquait quant à lui ce choix de Bastia : « Cette année, nous arrivons dans une destination emblématique : L’île méditerranéenne de Corse, plus précisément dans la ville de Bastia qui sera durant 3 jours l’épicentre de la culture populaire catalane. Pour mettre en vitrine notre culture, pour en donner un échantillon nous avons choisi cette année Bastia car elle symbolise le lien avec la Méditerranée. Nous avons aussi été séduits par cette cité car elle défend avec ardeur la langue corse comme nous défendons avec ardeur le catalan».
Plus de 650 artistes dans les rues de Bastia
Cet événement impliquant près de 650 artistes est organisé et financé par Adifolk, en partenariat avec la Ville de Bastia, la Collectivité de Corse, l’Office du Tourisme intercommunal, la CAB, l’association corsica-catalunya. Durant 3 jours, Bastia sera la capitale de la Catalogne avec spectacles, danse, musique, expositions, parades… Ce festival, entièrement gratuit pour le public, mettra en scène plus des artistes catalans dans différentes endroits de la cité. « Cette manifestation est le résultat de longs mois de travail » souligne Joan Fuentes, le tout nouveau directeur d’APLEC. «Je suis ému car c’est mon 1er festival en tant que président de l’APLEC. On a réuni 30 groupes pour des spectacles de rue, des parades, des concerts, des dégustations. On souhaite que le public participe avec nous, profite de tout. Les animations seront en catalan, en corse et en français ».
Le dernier mot était pour Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive de Corse en charge de la culture, du patrimoine, de l'audiovisuel, de la vie associative et des sports : « Nous avons grandi avec les Catalans par notre culture, notre démarche militante. Nous avons créé des liens, des ponts avec des points communs et des différences. Cet événement était un défi, on l’a relevé avec l’objectif de rapprocher nos cultures »
A l’origine de cette communion entre les deux peuples méditerranéens, l’adoption par la Collectivité de Corse en novembre 2022 d’un projet de coopération transfrontalière visant à rapprocher la Catalogne et la Corse à travers des initiatives culturelles communes.
Cet engagement a marqué le début d’un partenariat avec l’association Adifolk, Associació per a la Difusió del Folklore, une organisation à but non lucratif fondée en 1972, dédiée à la promotion de la culture populaire catalane à travers l’Europe et le monde. Elle organise notamment les Journées Internationales Folkloriques et « l’ Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics ».
L’Aplec créé en 1988, se veut le porte-drapeau des traditions catalanes et chaque année, ce festival pose ses valises dans une ville européenne ou au delà, offrant aux habitants une immersion dans les danses, musiques et coutumes de la Catalogne.
Après Cracovie, Grenoble, Copenhague, Budapest, Timisoara ou encore Washington, sur recommandation de la Collectivité de Corse, Bastia a été choisie pour accueillir la 37e édition de l’Aplec International. « C’est un immense honneur, une grande fierté d’accueillir cet événement » déclarait Pierre Savelli, maire de Bastia, lors de la présentation de ce festival, ce jeudi 25 septembre, dans les locaux de l’IRA qui servira en quelque sorte de base arrière à la manifestation. « Au début, face à l’envergure de cette organisation on a pris peur mais on a vite été rassurés par leur savoir-faire, leur expérience. Au cœur de ce dialogue méditerranéen, il y a cette volonté forte de faire vivre l’histoire et l’identité de nos peuples, de nos langues et de nos cultures, dans un esprit d’échange et d’enrichissement mutuel ». Lui emboitant la parole, Ivan Besora, président d’ADIFOLK expliquait quant à lui ce choix de Bastia : « Cette année, nous arrivons dans une destination emblématique : L’île méditerranéenne de Corse, plus précisément dans la ville de Bastia qui sera durant 3 jours l’épicentre de la culture populaire catalane. Pour mettre en vitrine notre culture, pour en donner un échantillon nous avons choisi cette année Bastia car elle symbolise le lien avec la Méditerranée. Nous avons aussi été séduits par cette cité car elle défend avec ardeur la langue corse comme nous défendons avec ardeur le catalan».
Plus de 650 artistes dans les rues de Bastia
Cet événement impliquant près de 650 artistes est organisé et financé par Adifolk, en partenariat avec la Ville de Bastia, la Collectivité de Corse, l’Office du Tourisme intercommunal, la CAB, l’association corsica-catalunya. Durant 3 jours, Bastia sera la capitale de la Catalogne avec spectacles, danse, musique, expositions, parades… Ce festival, entièrement gratuit pour le public, mettra en scène plus des artistes catalans dans différentes endroits de la cité. « Cette manifestation est le résultat de longs mois de travail » souligne Joan Fuentes, le tout nouveau directeur d’APLEC. «Je suis ému car c’est mon 1er festival en tant que président de l’APLEC. On a réuni 30 groupes pour des spectacles de rue, des parades, des concerts, des dégustations. On souhaite que le public participe avec nous, profite de tout. Les animations seront en catalan, en corse et en français ».
Le dernier mot était pour Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive de Corse en charge de la culture, du patrimoine, de l'audiovisuel, de la vie associative et des sports : « Nous avons grandi avec les Catalans par notre culture, notre démarche militante. Nous avons créé des liens, des ponts avec des points communs et des différences. Cet événement était un défi, on l’a relevé avec l’objectif de rapprocher nos cultures »
Présentation de cette 34e édition de l'APLEC par Mattea Lacave, Ivan Besora, Pierre Savelli, Anne-Laure Santucci et Joan Fuentes.
Les temps forts du festival
- Spectacles gratuits en plein air,
- Echanges culturels entre artistes corses et catalans, favorisant un dialogue artistique riche et inspirant.
- Moments festifs: cavalcades, concerts, expositions de jeux traditionnels, et la Nuit du Feu, véritable marqueur de la tradition catalane.
- Mise en valeur du patrimoine local
Vendredi 26 Septembre
18H00 - 19H30 - Place Saint Nicolas : Danse de sardane avec la participation des groupes catalans: Cobla Amposta, Fonts de Valldans, Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa, Colla Xalem – Agrupació Sardanista de Bellvís
21h00 - 22h30 - Place Saint Nicolas : Spectacle inaugural réunissant tous les groupes de l’Aplec, pour une célébration du folklore catalan.
22h00 - 23h00 - Place Saint Nicolas : Chants d’havanères avec dégustation de rhum brulé et la participation des groupes : Aiguabarreig, Eppò
Samedi 27 septembre
Toute la journée – Espace IRA / Espace Catalogne : Exposition de l’Aplec : La Danse des Bâtons – Origines et diversité
10h30 - 12h00 · Auditorium du Vieux Port Grande Cavalcade (parade) de l’Aplec, avec la participation de tous les groupes. Parcours : Auditorium du Vieux Port → Quai 1er Bataillon de Choc → Quai des Martyrs de la Libération → Rue Monseigneur Rigo → Rue Cardinal Viale Prélat → Rue Jacques Faggianelli → Rue Napoléon → Place Saint-Nicolas avec en clôture festive, un tir final à la corde.
11h00 – 13h30 : Place Saint Nicolas : Exposition de jeux traditionnels et Ateliers de culture avec la participation des groupes Morràpita, Corsica Morra, Companya de jocs l’Anonima, Federacio Catalana de Jocs, Esports i deperts traditionals
12h00 - Place Saint Nicolas : « L’Heure du Vermouth » avec RAB Radio et dégustation du Vermouth de Falset
12h00/13h30 - Place Saint Nicolas : Danse de sardane : avec la présentation de la « Sardana d’Adifolk », une œuvre de Daniel Gasulla Porta et la participation des groupes Catalans (Cobla Amposta, Fonts de Valldans, Ponts, Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa, Colla Xalem , Agrupació Sardanista de Bellvís)
Dans l’après-midi – Place Saint-Nicolas : Exposition de « Lo Ranxo » de Ponts, gastronomie catalane des Pyrénées avec la présence des groupes: “Lo Ranxo”, Ajuntament de Pons et L'Archetti Bastiacci
16h30 – Eglise Saint Jean Baptiste : Concert de polyphonies avec le groupe I Maistrelli et le groupe catalan FCEC Catalane
18h00 – 19h45 – place Saint Nicolas : Démonstration de danses catalanes et corses avec la participation de : Cobla Amposta, Esbart Egarenc del Social, Associació Som Riu d'Or, Ball de Bastons de Montblanc, Ball de Bastons els Ximplets dels Hostalets de Pierola, Associació de Bastoners Estelladors de Prats de Lluçanès, Bastoners de Caldes de Montbui, Ghjuventù in Ballu
20h00 – 20h45 – place Saint Nicolas : Chansons de taverne et démonstration de la Morra catalane et corse avec les groupes Aiguabarreig · Morràpita et Corsica Morra
21h00 – 22h15 – place Saint Nicolas : Spectacle «La Festa Major en Catalogne», avec la présence de tous les groupes de l'Aplec
22h15 – 22h45 – place Saint Nicolas : La Nuit du Feu, spectacle pyrotechnique présenté par les groupes catalans : Colla de Diables Sheron de Móra d'Ebre et Associació Cultural l'Embruix Drac del Morell
22h45 – 23h30 – place Saint Nicolas : Bal folk avec la présence du groupe corse : L'Arcusgi et du groupe catalan : Aiguabarreig, et dégustation du «Ranxo» de Ponts avec "Lo Ranxo" Ajuntament de Ponts
Dimanche 28 septembre
Toute la journée – Espace IRA / Espace Catalogne : Exposition de l’Aplec : La Danse des Bâtons – Origines et diversité
10H00 - Eglise Saint Jean Baptiste : Chants choraux pendant la messe avec la participation des confrères et du groupe catalan Cor de Cambra de la FCEC ·
10h30 - 11h00- Place oratoire de la confrérie Saint Roch : Parade festive de danseurs aux bâtons avec la participation des groupes de l’aplec (Amics dels Gegants - Montblanc · Gegants de Ribes de Freser · Colla Gegantera La Patufa - Llinars del Vallès · Colla Gegantera del Barri de Molins - Mataró · Associació Cultural l’Embruix - Drac del Morell · Àguila de Tortosa - Associació Cultural Ferreries Llampec Nois · Ball de Bastons de Montblanc · Ball de Bastons, els Ximplets dels Hostalets de Pierola · Associació de Bastoners Estelladors de Prats de Lluçanès · Bastoners de Caldes de Montbui.) Parcours : Rue Napoléon → place Saint Nicolas
11h00 – 13h30 - Place Saint-Nicolas : Démonstration de jeux traditionnels et ateliers de culture populaire avec les groupes Catalans et Corses : Morràpita, Corsica Morra, Companyia de Jocs l'Anònima , Federació Catalana de Jocs et Esports i Deports Tradicionals.
12h00 - Place Saint-Nicolas : « l’heure du Vermouth » avec radio rab et dégustation du vermouth de falset
12h15 – 13h45 – Place Saint Nicolas : Danse de Sardane avec les danseurs des groupes Cobla Amposta , Fonts de Valldans , Ponts · Colla Sardanista Nova Tarragona Dansa et Colla Xalem - Agrupació Sardanista de Bellvís
16h00 - 17h30 : Eglise Saint Jean Baptiste : Concert de cobla et de chants choraux avec les chorales corses spartimusica, citadell’anima, praticalingua et chorale du monde et les chorales catalanes Cobla Amposta, Cor de Cambra de la FCEC et camprodon
17h45 – 18h30 : Place du marché : Constructions humaines « Danses et Figures » avec les troupes de danses catalanes (Ball de Valencians - Esbart Albada de Tàrrega · Ball de Cercolets de Vilafranca del Penedès · Ball de Pastorets, Saltsipals dels Hostalets de Pierola)
19h00 – 21h00 : Spectacle de clôture du 37e Aplec International de Bastia - Corse avec « Joan Amades et le costumier catalan » et la présence de tous les groupes de l’Aplec.
-
Enquête préliminaire de la JIRS de Marseille sur l'attribution de marchés publics par la communauté d'agglomération de Bastia
-
Un octogénaire décède après un malaise au volant à Venaco
-
Depuis Ajaccio les ambassadeurs de l’OCDE prennent le pouls de la Corse
-
Sauvetage en mer en Corse : 287 opérations menées par la SNSM depuis le début de l’année
-
Bonifacio - La problématique des meublés de tourisme s’est invitée au congrès de l’ANEL